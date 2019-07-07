Son Dakika Haberleri: Seferihisar'da orman yangını (2)
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Seferihisar'da orman yangını (2)

44 dakika önce

ŞİDDETLİ RÜZGAR ÇALIŞMALARI GÜÇLEŞTİRİYORİzmir'in Seferihesar ilçesinde Kavakdere Barajı yakınlarında saat 16.00 sıralarında çıkan orman yangınının ardından jandarma ekipleri Kavakdere yolunu araç trafiğine kapattı.

Seferihisar'da orman yangını (2), System.String[]

ŞİDDETLİ RÜZGAR ÇALIŞMALARI GÜÇLEŞTİRİYOR
İzmir'in Seferihesar ilçesinde Kavakdere Barajı yakınlarında saat 16.00 sıralarında çıkan orman yangınının ardından  jandarma ekipleri Kavakdere yolunu araç trafiğine kapattı. Bölgede zaman zaman yön değiştiren şiddetli rüzgar nedeniyle, ekipler çalışmalarını güçlükle sürdürüyor. Ancak, barajın yakın olması nedeniyle helikopterler sık aralıklarla su alarak alevlere müdahalede ettiği belirtildi. 
AĞILDAKİ 100 KOYUN KAÇTI
Bu arada alevlerin tehdik ettiği bölgede Yusuf Dağgülü'ne ait ağılda bulunan 100 küçükbaş hayvanın kaçtığı öğrenildi. Yunus Demirci'ye ait ev ise yangında zarar gördü. Evin içinde bulunan su motorları yanarak kullanılmaz hale geldi. Bölgede bulunan birçok bağ evinin alevlerin tehditi altında olduğu ve boşaltıldıkları belirtildi. 
'MANGAL KÖMÜRÜNDEN ÇIKTI' İDDİASI
Seferihisar'da yaklaşık 50 hektar alanın tahrip olmasına neden olan yangının, piknikçilerin bilinçsizce yaktığı mangaldan sıçrayan kıvılcımların neden olabeleceğinden endişe ediliyor. Çevrede oturanların bu yönde iddialarda bulundukları belirtildi. Yangın söndürüldükten sonra çıkış nedeni ile ilgili çalışmalar yürütülecek.


Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 08:02 Kaynak: DHA
Seferihisar, Jandarma, İzmir, Güncel
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