Seferihisar'da orman yangını (3)
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KARADAN MÜDAHALE SÜRÜYORİzmir'in Seferihisar ilçesinde, saat 16.00 sıralarında çıkan orman yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 10:17 Kaynak: DHA
KARADAN MÜDAHALE SÜRÜYOR
İzmir'in Seferihisar ilçesinde, saat 16.00 sıralarında çıkan orman yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Havanın kararmasıyla helikopterlerle müdahalesi sona ererken, çok sayıda arazöz, dozer ve itfaiye aracıyla yangın bölgesinde müdahalelerine devam ediyor. Bölgeye yakın oturan Uğur Kale (22), "Ananem ve dedem burada oturuyor. Haberi alınca direkt yardım etmek için buraya geldim. Hepimiz oldukça endişe ettik. Bizim evimize çok yaklaştı ancak bizim eve bir şey olmadı. Ama ormanlarımız, ağaçlarımız mahvoldu, çok üzüldük" dedi.
Öte yandan, yangın nedeniyle bölgede oturan Yunus Demirci'nin evinde de zarar meydana geldi. Alevler evin bir bölümünü kül ederken, bahçedeki 5 su motoru da kullanılamaz hale geldi. Evdeki zarar fotoğraflara yansıdı. Bu arada, alevlerin tehdit ettiği ağıldaki 100 küçükbaşı kaçan Yusuf Dağgülü de, hayvanlarının henüz bulunamadığını söyledi.
Davut CAN/İZMİR,
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