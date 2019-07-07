Seferihisar'da orman yangını (4)
1 saat önce
YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI İzmir'in Seferihisar ilçesinde, saat 16.00 sıralarında çıkan orman yangını yaklaşık 7 saat süren çalışmaların ardından kontrol altına alındı.
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 11:52 Kaynak: DHA
YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
İzmir'in Seferihisar ilçesinde, saat 16.00 sıralarında çıkan orman yangını yaklaşık 7 saat süren çalışmaların ardından kontrol altına alındı. Ekipler bölgede soğutma çalışmalarını sürdürürken, yangında kaç hektarlık alanın zarar gördüğü yarın yapılacak olan incelemelerin ardından belirlencek.
Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR,
Bahçesinde baktığı kedilerin sesine uyanıp yanmaktan kurtuldu
Süs havuzuna giren iki çocuk akıma kapılarak ağır yaralandı
Hamile kadının aracına saldıran trafik magandasının kardeşinden ilk açıklama geldi!
İstanbul'da iki maganda trafikte tartıştıkları sürücüye tekme tokat saldırdı! Olay cep telefonu kamerasına yansıdı