Son Dakika Haberleri: Seferihisar'da orman yangını (4)
Son Dakika Güncel Haber

Seferihisar'da orman yangını (4)

1 saat önce

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI İzmir'in Seferihisar ilçesinde, saat 16.00 sıralarında çıkan orman yangını yaklaşık 7 saat süren çalışmaların ardından kontrol altına alındı.

Seferihisar'da orman yangını (4), System.String[]

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI 
İzmir'in Seferihisar ilçesinde, saat 16.00 sıralarında çıkan orman yangını yaklaşık 7 saat süren çalışmaların ardından kontrol altına alındı. Ekipler bölgede soğutma çalışmalarını sürdürürken, yangında kaç hektarlık alanın zarar gördüğü yarın yapılacak olan incelemelerin ardından belirlencek. 

Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR,


Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 11:52 Kaynak: DHA
Seferihisar, İzmir, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bahçesinde baktığı kedilerin sesine uyanıp yanmaktan kurtuldu Süs havuzuna giren iki çocuk akıma kapılarak ağır yaralandı Hamile kadının aracına saldıran trafik magandasının kardeşinden ilk açıklama geldi! İstanbul'da iki maganda trafikte tartıştıkları sürücüye tekme tokat saldırdı! Olay cep telefonu kamerasına yansıdı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.7.2019 01:24:47. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Seferihisar'da orman yangını (4)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]