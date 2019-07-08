Son Dakika Haberleri: Seferihisar'da orman yangını (5)
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Seferihisar'da orman yangını (5)

16 dakika önce

2 KİŞİ GÖZALTINDAİzmir'in Seferihisar ilçesinde çıkan ve hem havadan hem karadan yaklaşık 7 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alınan orman yangınıyla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Seferihisar'da orman yangını (5), System.String[]

2 KİŞİ GÖZALTINDA
İzmir'in Seferihisar ilçesinde çıkan ve hem havadan hem karadan yaklaşık 7 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alınan orman yangınıyla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. Kavakdere Barajı'na yakın bölgede piknik yapıp, mangal yaktıkları belirlenen K.A. (28) ve M.K. (34), Seferihisar Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Şüphelilerin buradaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Davut CAN/İZMİR,


Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 01:08 Kaynak: DHA
Seferihisar, İzmir, Güncel
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