Seferihisar'da orman yangını (5)

2 KİŞİ GÖZALTINDA

İzmir'in Seferihisar ilçesinde çıkan ve hem havadan hem karadan yaklaşık 7 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alınan orman yangınıyla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. Kavakdere Barajı'na yakın bölgede piknik yapıp, mangal yaktıkları belirlenen K.A. (28) ve M.K. (34), Seferihisar Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Şüphelilerin buradaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Davut CAN/İZMİR,