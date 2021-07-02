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Seferihisar'da Özel Eğitim Farkı - Son Dakika

Seferihisar'da Özel Eğitim Farkı

02.07.2021 10:11
Seferihisar'da Özel Eğitim Farkı, System.String[]

Seferihisar'da engelli bireylere özel eğitim veren, Atatürk Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde kurulan Özel Eğitim Merkezi faaliyetlerine aralıksız devam ediyor.

AK Parti Seferihisar ilçe teşkilatının girişimleriyle, 11 Eylül Mesleki Eğitim Merkezi olarak kullanılan bina, Seferihisar Atatürk Halk Eğitim Merkezi bünyesinde kurulan Özel Eğitim Merkezi'ne tahsis edildi. Yapılan titiz çalışmalar sonucunda kursların Özel Eğitim Merkezi'ne taşınarak daha güzel imkânlarla hayata geçirildiğini aktaran AK Parti Seferihisar İlçe Başkanı Ahmet Aydın, "Merkezimiz, Seferihisar'daki 23 yaş ve üzerindeki engelli tüm bireylerimizin sosyal, kültürel, eğitimsel, yaşamsal etkinlik ve fırsatlardan eşit bir şekilde yararlanmasını sağlamak amacıyla kurulmuştu. Yeni faaliyete geçen alanımız, yalnızca engelli öğrencilerin değil, kıymetli aileleri için de zamanlarını geçirebildikleri yer oldu. Önce vatandaşlarımız şartların yetersiz olduğu bir mekânda bu faaliyetlere başlamıştı, ama artık kullanılabilirliği bakımından daha kapsamlı, geniş, konforlu ve kendilerine ait bir binada hem eğitim görüp el becerilerini geliştiriyorlar, hem de daha fazla sosyalleşme fırsatı yakaladılar. Bu merkez sayesinde engelli bireylerimizin kendilerine güvenleri geldi. Her dakikalarını dolu dolu değerlendirdikleri bu merkezin bütün Türkiye'ye örnek olmasını diliyorum" dedi.

SEFERİHİSAR NECAT HEPKON DEVLET HASTANESİ ACİL SERVİS BÖLÜMÜ YENİLENİYOR

Özel Eğitim Merkezi'nin yanında bir müjde daha veren Başkan Aydın, Seferihisar Necat Hepkon Devlet Hastanesi'nin revize çalışmaları kapsamında acil servisinin yeniden düzenlendiğini ve kısa bir zaman zarfında daha ferah bir ortamda vatandaşlara hizmet vereceğini de dile getirdi.

Hastane Başhekimi Uzm.Dr. Serhat Pirinççi ile yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Aydın, konuyla ilgili şu açıklamalara yer verdi:

"Acil servisteki fiziki yetersizliği ortadan kaldırmak, yetersiz gelen şartları daha iyi hale getirmek amacıyla hastane yönetimi tarafından yürütülen çalışmalarla acil servis sil baştan yenileniyor. Hazırlanan proje çok kısa sürede hayata geçirilecek. Acil servisteki muayene, müdahale, müşahede ve tedavi alanlarının yanı sıra; bekleme alanı başta olmak üzere tüm alanlar baştan sona yenileniyor. Bu sayede hem vatandaşlarımız daha konforlu ve ferah bir ortamda sağlık hizmetinden faydalanacak, hem de sağlık çalışanlarımız daha iyi koşullarda sağlık hizmeti vermeye devam edecekler. Hastanemizin acil sevisinin yenilenmesi için gerekli ödeneğin sağlanmasında ve proje kabul sürecinde verdiği desteklerden dolayı İzmir Milletvekillerimize ve süreci titizlikle takip eden hastane yönetimimize, katkı sağlayan İl Sağlık Müdürümüz Dr. Burak Öztop'a teşekkür ediyorum" dedi.

Seferihisar'da Özel Eğitim Farkı

Mustafa Kemal Atatürk, Seferihisar, Engelli, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Seferihisar'da Özel Eğitim Farkı - Son Dakika


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