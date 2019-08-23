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Seferihisar'da plaj temizliği

7 dakika önce

Seferihisar Belediyesi ve Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) işbirliği ile düzenlenen etkinlik kapsamında plaj temizliği yapıldı.

Seferihisar'da plaj temizliği, System.String[]

Seferihisar Belediyesi ve Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) işbirliği ile düzenlenen etkinlik kapsamında plaj temizliği yapıldı.

Sığacık Akkum Plajında gerçekleşen etkinliğe Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, Türkiye Çevre Eğitim Vakfı Ege İlleri Bölge Koordinatörü Doğan Karataş, Kent Konseyi Başkanı Ekrem Gün, Teos Marina Müdürü Faruk Ünlü, sivil toplum kuruluşları ve gönüllü vatandaşlar katıldı.

Seferihisar Çocuk Belediyesi'nden üyelerin de katıldığı etkinlikte konuşan Yetişkin, "Seferihisar bizim evimiz, çocuklarımız için daha yaşanabilir bir Seferihisar bırakmak istiyorsak sadece plajlarımız değil tüm şehrimizi lütfen temiz tutalım" dedi.

TÜRÇEV Bölge Koordinatörü Doğan Karataş da Seferihisar'ın örnek bir etkinliğe imza attığını belirtti.

Seferihisar, Karataş, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 05:44 Kaynak: AA
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