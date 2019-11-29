Seferihisar'da şehit asker anısına kütüphane açıldı

İzmir'in Seferihisar ilçesinde 31 Ağustos 2018'de Batman'da PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Uzman Onbaşı Adem Güven anısına kütüphane açıldı.

Şehit Öğretmen Mehmet İzdal İlkokuluna yaptırılan kütüphanenin açılış törenine Kaymakam İlhan Abay, Jandarma Karakol Komutanı Yüzbaşı Abdülkadir Şimşek, İlçe Emniyet Müdürü Temel Salman, İlçe Milli Eğitim Müdürü A. Vehbi Koç, şehit ailesi ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Okul Müdürü Ümit Atalay, vatan ve bayrak uğruna canlarını veren şehitlerin adlarını bu eserlerle anmak istediklerini belirterek, "Geleceğimizin teminatı sevgili öğrencilerim sizler kitaplara daha kolay ulaşın daha çok okuyun diye biz büyükler size her türlü imkanı sunmaya çalışıyoruz. Okuyun ki cehaletin karşısında dimdik ayakta durun. Okuyun ki karanlıklar aydınlansın, Adem Güvenler, Mehmet İzdallar, Aybüke Öğretmenler, Necmettin Öğretmenler karanlık ellerce şehit edilmesinler." dedi.

Konuşmasının ardından Seferihisar Kaymakamı İlhan Abay ve öğrenciler, şehit ailesine çiçek takdim etti.