Son Dakika Haberleri: Seferihisar'da sünnet şöleni
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Seferihisar'da sünnet şöleni

1 saat önce

Seferihisar Belediyesi Sosyal Belediyecilik hizmetleri kapsamında 4. kez 'sünnet şöleni' gerçekleştirildi.

Seferihisar'da sünnet şöleni, System.String[]

Seferihisar Belediyesi Sosyal Belediyecilik hizmetleri kapsamında 4. kez 'sünnet şöleni' gerçekleştirildi. Şölen kapsamında 41 çocuk sünnet ettirildi. Çocukların sünnetleri, kıyafet ve sünnet düğünü harcamaları bir şirket tarafından karşılandı.


Seferihisar Belediyesi Düğün Salonu'nda belediye halk oyunları ekibinin zeybek gösterisi ile başlayan sünnet düğününde Seferihisar Belediye Başkan Vekili Sinem Koç Karaman, belediye başkan yardımcıları ve belediye meclis üyeleri sünnet olan çocuklara birer gram altın taktı. Başkan vekili Sinem Koç Karaman, "Çocuklarınızı bize emanet ettiğiniz ve bunu bayram havasında kutlamamıza vesile olduğunuz için hepinize tek tek teşekkür ediyoruz. Dördüncüsünü gerçekleştirdiğimiz bu şöleni gelenek haline getirdik. İnşallah Seferihisar'da daha çok çocukla bu sünnetleri birlikte kutlarız" dedi. Her yıl geleneksel olarak Seferihisar Belediyesi ve hayırsever vatandaşlar tarafından yapılan sünnet şöleni büyük bir coşkuyla gecenin ilerleyen saatlerine kadar sürdü. - İZMİR

Seferihisar, Karaman, Şölen, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 02:40 Kaynak: İHA
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