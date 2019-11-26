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Seferihisar'da taziye karavanı hizmete girdi

6 saat önce

Seferihisar Belediyesi tarafından hayırseverlerin katkılarıyla yaptırılan taziye karavanı, ilçede hizmet vermeye başladı.

Seferihisar'da taziye karavanı hizmete girdi, System.String[]

Seferihisar Belediyesi tarafından hayırseverlerin katkılarıyla yaptırılan taziye karavanı, ilçede hizmet vermeye başladı.

Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, Seferihisarlıların acılı günlerinde yanlarında olmaya gayret ettiklerini belirtti. Taziye karavanın önemli bir ihtiyacı karşılayacağına dikkati çeken Yetişkin, şöyle konuştu:

"Kış aylarında çadırlar kullanışlı olmadığı için Ürkmez bölgesinde yaşayan hayırsever iş adamlarımız arkadaşlarımız böyle bir sistem geliştirdiler. Klimalı, mutfak ve çay tezgahına sahip, aydınlatmalı, bir yüzü, 17 metrekare iç alana sahip karavanımız yaz kış taziye evleri önünde hizmet verecek. Bu ilk çalışmanın akabinde, inşallah Seferihisar merkezinde birkaç farklı noktalarda bu gibi hizmeti vermek isteriz. Emeği geçenlere teşekkür ederiz."

İsmail Yetişkin, Seferihisar, Ürkmez, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 10:44 Kaynak: AA
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