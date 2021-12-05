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Seferihisar'da turuncu şenlik - Son Dakika

Seferihisar'da turuncu şenlik

05.12.2021 18:32
Seferihisar'da turuncu şenlik

21. Seferihisar Mandalina Şenliği başladı.

21. Seferihisar Mandalina Şenliği başladı. İlçede yetişen mandalinanın daha geniş kitlelere ulaşmasını hedefleyen şenlik renkli görüntülere sahne olurken, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Bu topraklar, umudumuzu büyütmek için her şeye sahip. Yeter ki doğru kullanalım, birbirimize, toprağımıza sahip çıkalım, üretmeye devam edelim" dedi.

Seferihisar Belediyesi tarafından bu yıl 21'incisi yapılan, ilçenin turuncu şenliği başladı. Seferihisar'da yetişen mandalinanın Türkiye ve yurt dışından daha geniş kitlelere ulaşıp yeni pazarlar bulmasını hedefleyen Mandalina Şenliği, Şehitler Çeşmesi önünden kortej yürüyüşü ile başladı ve kapalı pazar yerinde devam etti. 21. Mandalina Şenliği'ne; İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile eşi Neptün Soyer, Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ile eşi Fatma Yetişkin, CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, Seferihisar Kaymakamı Naci Aktaş, Seferihisar İlçe Emniyet Müdürü Temel Salman, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay, CHP Seferihisar İlçe Başkanı Senem Gürer Solak, meclis üyeleri, muhtarlar, üreticiler ve yurttaşlar katıldı.

Soyer: "Üreticimizin elinden tutuyoruz"

2009 yılında Seferihisar Belediye Başkanı seçildiğinde Mandalina Şenliği'ni yeniden başlattıklarını hatırlatan Başkan Tunç Soyer, "2009 yılında dedik ki; onlarca yıldır unutulmuş bir geleneği vardı Seferihisar'ın, Mandalina Şenliği vardı. Kesintiye uğramış, 'bunu tekrar başlatmamız lazım' demiştik ve başlattık. 2019 yılında, mandalinamız için coğrafi işaret aldık. Aslında Seferihisar'da atalık tohumların yeşertilmesinden kooperatiflerin kurulmasına, üretici pazarlarının açılmasına, mandalinanın katma değerini büyütecek kurutmasının yapılmasına, birliğin kurulmasına kadar o kadar çok şey yaptık ki... Üreticimizin elinden tutuyoruz. Üreticimize can suyu veriyoruz. Vahşi sulamayı bir tarafa bıraktırıyoruz. ve atalık karakılçık buğdayını yeniden Anadolu toprakları ile buluşturduk. Bu bereketli topraklar, şu anda yaşadığımız hayat kalitesinden çok daha yükseğini bize sağlayabilir. Bunun için siyaset ve belediye başkanlığı yapıyoruz. Ama göreceksiniz, Seferihisar'dan başlattığımız ışık İzmir'e ve Türkiye'ye aydınlık oluyor. Yepyeni bir Türkiye'yi hep beraber kuracağız. Umudunuz hiç eksilmesin. Bu topraklar, umudumuzu büyütmek için her şeye sahip. Yeter ki doğru kullanalım, birbirimize, toprağımıza sahip çıkalım, üretmeye devam edelim. Çocuklarımız, bu topraklarda üretiyor olmaktan gurur duyacaklar. Ürettikleri ile doğduğu yerde doyacaklar" diye konuştu.

"Sizler şanslısınız"

CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, "3 yıl önce buradaki konuşmamda, 'eğer Türkiye'de bir güneş doğacaksa, o güneş önce Seferihisar'da sonra İzmir'de ondan sonra da Türkiye'de doğacak' demiştim. 3 yıldan bu yana İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer, dik duran, dik bakan, çok çalışan başkanımıza bir vatandaş olarak teşekkür ediyorum" dedi. CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır ise, "Sizler şanslısınız. Bütün Türkiye'yi gezen kardeşiniz olarak gittiğimiz kentlerde köylünün yakınmalarını dinliyoruz. Gübre, elektrik ile ilgili emeğinin, alınterinin karşılığını alamamaktan ötürü üretim sevdalısı insanlar perişanlar. Sizler biraz daha şanslısınız. Arkanızdaki CHP'li belediyelerin desteğiyle ayakta durabiliyorsunuz. Gün gelecek devran dönecek. Köylüye yapılacak destekler CHP iktidarında artacak. Alınterinin karşılığını alacak" dedi.

Bizi krizden tarım üreticisi çıkaracak

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin de, "Çok ciddi ekonomik krizle karşı karşıyayız. Merak etmeyin, birileri gibi ekonomik gerçeklilikle ilgilisi olmayan teoriler üretmeyeceğim. Krizden sadece üreterek çıkacağız. Bizi krizden tarım üreticisi çıkaracak. Bizi krizden bu bereketli topraklar çıkaracak. Buradan Tunç Başkanıma bir kez daha teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Mandalina Şenliği kapsamında; Mandalina Kral ve Kraliçesi, en iyi mandalina üreticisi, en iyi mandalinalı yemek ve tatlı, en iyi mandalinalı hediyelik eşya da seçildi.

Seferihisar'da turuncu şenlik
Seferihisar'da turuncu şenlik
Seferihisar'da turuncu şenlik
Seferihisar'da turuncu şenlik
Seferihisar'da turuncu şenlik
Seferihisar'da turuncu şenlik
Seferihisar'da turuncu şenlik

Seferihisar, Tunç Soyer, Türkiye, İzmir, Toplum, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Seferihisar'da turuncu şenlik - Son Dakika


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