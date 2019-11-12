Seferihisar'da uyuşturucu operasyonu
7 saat önce
İzmir'in Seferihisar ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 05:28 Kaynak: AA
İzmir'in Seferihisar ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Doğanbey Mahallesi'nde İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, durumundan şüphelenerek durdukları araçta arama yaptı.
Aramada 7 gram metamfetamin ele geçirildi.
Olayla ilgili Ü.İ. ve S.K. gözaltına alındı.
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