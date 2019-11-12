Son Dakika Haberleri: Seferihisar'da uyuşturucu operasyonu
Son Dakika Güncel Seferihisar'da uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Seferihisar'da uyuşturucu operasyonu

7 saat önce

İzmir'in Seferihisar ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Seferihisar'da uyuşturucu operasyonu, System.String[]

İzmir'in Seferihisar ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Doğanbey Mahallesi'nde İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, durumundan şüphelenerek durdukları araçta arama yaptı.

Aramada 7 gram metamfetamin ele geçirildi.

Olayla ilgili Ü.İ. ve S.K. gözaltına alındı.

Seferihisar, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 05:28 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hazine ve Maliye Bakanlığı: Ekonomimiz aleyhinde algı oluşturmaya çalışanlara karşı hukuki süreç başlatıldı
Kıskançlık krizine giren koca pompalı tüfekle dehşet saçtı: 1 ölü Uyuşturucu operasyonunda yakalanan genç kız: "Pişman değilim, ben sadece içiciyim" Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'de kaldığı otelin önüne gelen vatandaşları selamladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2019 01:02:56. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Seferihisar'da uyuşturucu operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]