Seferihisar'da vinç devrildi: 1 yaralı

Seferihisar ilçesinde vincin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Turabiye Mahallesi'ndeki bir inşaatın temel kazısında çalışan vinç, henüz belirlenemeyen nedenle devrildi.

Yaralanan vinç operatörü Murat Güçtekin, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.