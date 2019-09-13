Son Dakika Haberleri: Seferihisar'da vinç devrildi: 1 yaralı
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Seferihisar'da vinç devrildi: 1 yaralı

2 saat önce

Seferihisar ilçesinde vincin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Seferihisar'da vinç devrildi: 1 yaralı, System.String[]

Seferihisar ilçesinde vincin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Turabiye Mahallesi'ndeki bir inşaatın temel kazısında çalışan vinç, henüz belirlenemeyen nedenle devrildi.

Yaralanan vinç operatörü Murat Güçtekin, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Seferihisar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 10:58 Kaynak: AA
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