Seferihisar'da vinç devrildi: 1 yaralı
2 saat önce
Seferihisar ilçesinde vincin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 10:58 Kaynak: AA
Seferihisar ilçesinde vincin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Turabiye Mahallesi'ndeki bir inşaatın temel kazısında çalışan vinç, henüz belirlenemeyen nedenle devrildi.
Yaralanan vinç operatörü Murat Güçtekin, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
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