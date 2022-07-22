Seferihisar'da yanan alan böyle görüntülendi - Son Dakika
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Seferihisar'da yanan alan böyle görüntülendi

22.07.2022 18:19
Seferihisar'da yanan alan böyle görüntülendi

Seferihisar'da yanan alan böyle görüntülendi Ağaçlar, evler, arabalar yandıİZMİR İzmir Seferihisar'da ağaçlandırma sahası olan Doğanbey'deki yangında hasar alan havadan görüntülendi.

Seferihisar'da yanan alan böyle görüntülendi

Ağaçlar, evler, arabalar yandı

İZMİR İzmir Seferihisar'da ağaçlandırma sahası olan Doğanbey'deki yangında hasar alan havadan görüntülendi. Doğanbey'den önce Beyler'de yaşanan yangınla birlikte bazı ev ve arabalar kullanılamaz hale geldi, yüzlerce ağaç yandı.

İzmir'in Seferihisar ilçesinde önce Beyler Mahallesi, ardından da Doğanbey mevkiinde başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüdü. İki yangınla ilgili "Kontrol altına alındı" açıklaması henüz gelmese de çalışmaların iyiye gittiği gözlemlendi. Her iki yangında 3 ev, bir sitenin güvenlik personelinin yaşadığı yapı ile 4 araç kullanılamaz hale geldi. Doğanbey mevkiinde yanan alan ise havadan görüntülendi. 2009'da meydana gelen ve 17 saat süren yangının ardından ağaçlandırma sahası olan alanda yeni yeni filizlenen ağaçların yanması yürek burktu. Bölgede çok sayıda ağacın küle döndüğü görüldü.

Ödünç aldığı araç yandı

Denize gitmek için arkadaşından ödünç aldığı aracı yanan Ramazan Akyüz, "Yangın çıkmış, araç yangında yanmış. Gezmeye gelmiştim, arkadaşımdan aracı ödünç almıştım. Denize gitmek için aracı park etmiştim, yangınla birlikte araç da yanmış. Burada bir afet söz konusu. Bu yüzden devletin bu aracın karşılaması gerekiyor. Bize yol göstermelerini gerekiyor" dedi.

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İzmir Seferihisar'da orman yangını (3) İzmir Seferihisar'da orman yangını (3) Seferihisar yangınını söndürme çalışmaları iyiye gidiyor Seferihisar yangınını söndürme çalışmaları iyiye gidiyor
Kaynak: İHA

Seferihisar, Tragger, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Seferihisar'da yanan alan böyle görüntülendi - Son Dakika

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