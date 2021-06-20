Seferihisar'da yaralı bulunan martı tedaviye alındı - Son Dakika

İzmir'in Seferhisar ilçesinde bir evin bahçesinde yaralı halde bulunan martı, polisler tarafından götürüldüğü veterinerde tedavi altına alındı.

Camikebir Mahallesi'nde bir evin bahçesinde yaralı martıyı gören vatandaşlar durumu Seferihisar Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliğine bildirdi.

Bölgeye gelen polis memurları, kanadından yaralı martıyı, polis yeleğini kullanarak yakaladı.

Ekip tarafından veterinere götürülen martının tedavisine başlandı.

Çevre sakinlerinden Rüstem Daşkın, yaptığı açıklamada, "Martıya suyunu yiyeceğini verdik. Emniyet müdürlüğünden gelen arkadaşlar martıyı alarak veterinere götürdü. Çok teşekkür ediyoruz. İnşallah kanadı veteriner tarafından tedavi edilir ve martı özgürlüğüne kavuşur." dedi.

Hafize Çakal da, hafta sonu olması sebebiyle hiçbir kurumdan yanıt alamayınca Seferihisar Emniyet Müdürlüğünü aradığını belirterek, "Evden dışarı çıktığımda martıyı gördüm. Çok üzüldük. Yiyecek ve su verdik. Emniyet müdürlüğü ekipleri hemen geldiler. Çok teşekkür ediyoruz. Martımızı kurtardık. Her canlının kıymeti var." diye konuştu.

Veteriner hekim Kerim Kesici de, martının kanadında bir sorun olduğu için uçamadığını ama genel durumunun iyi göründüğünü kaydetti.