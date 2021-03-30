İçişleri Bakanlığınca "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" uygulaması kapsamında Seferihisar ilçesinde etkinlik gerçekleştirildi.
Seferihisar Kaymakamı Naci Aktaş, Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, İlçe Emniyet Müdürü Temel Salman, yaya geçitlerinde uygulamaya katıldı.
Sürücü ve vatandaşları bilgilendiren Kaymakam Aktaş, geçitlerde yayalara öncelik verilmesi gerektiğinin altını çizdi.
Daha sonra yaya geçitlerinin bulunduğu yerlere kırmızı çizgi çekildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Seferihisar'da 'Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir' etkinliği düzenlendi - Son Dakika