Seferihisar'daki çiftçilere küçükbaş hayvan desteği - Son Dakika

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Seferihisar ilçesinde 78 çiftçiye 288 koyun ve koç hibe etti.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, ilçe merkezindeki pazar yerinde düzenlenen hibe töreninde yaptığı konuşmada, "Başka Bir Tarım Mümkün" projesi kapsamında çalışma yürüttüklerini belirtti.

Tohum takas şenliği düzenlediklerini ve yerli tohuma sahip çıktıklarını kaydeden Soyer, "Tarım kentle köyün arasında dengeyi kuran önemli bir köprüdür. Bağımsızlığın, özgürlüğün anahtarıdır tarım. Eskiden topraklar postalla fethedilirken şimdi tohumla fethediliyor. Onun için yerli tohumumuza ve yerli ırkımıza sahip çıkıyoruz." dedi.

Soyer, küçük üreticinin kazancının artması ve tarımla uğraşmayı bırakmaması için İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti.

Törende, 78 çiftçiye 288 adet koyun ve koç hibe edildi.