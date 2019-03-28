Seferihisar'daki Hayvan Barınağına Ait Görüntüler
53 dakika önce
Masum Hayvanları Arama Kurtarma Derneği Üyesi Azize Mert, İzmir'in Seferihsar ilçesindeki hayvan barınağında ortaya çıkan görüntülerin sorumlularının cezalandırılması gerektiğin belirterek, "Tüm belediyelerden daha insani şartlarda gömebilmek adına acilen hayvan mezarlığı yapılmasını talep ediyoruz.
Masum
Hayvanları Arama Kurtarma Derneği Üyesi Azize Mert, İzmir
'in Seferihsar ilçesindeki hayvan barınağında ortaya çıkan görüntülerin sorumlularının cezalandırılması gerektiğin belirterek, "Tüm belediyelerden daha insani şartlarda gömebilmek adına acilen hayvan mezarlığı yapılmasını talep ediyoruz." dedi.
Cumhuriyet Meydanında toplanan dernekler adına açıklama yapan Mert, Seferihisar
Hayvan Barınağında ortaya çıkan görüntülerin insanlık dışı olduğunu ve kınadıklarını belirtti.
Sorumlularının cezalandırılmasını istedikleri vurgulayan Mert, şunları söyledi:
"Seferihisar Hayvan Barınağı tarafından yapılan mevcut görüntülerdeki yerin soğuk hava deposu olduğuna dair açıklama asla ve asla kabul edilemez. Görülüyorki barınak ve bağlı olduğu belediye görevinin bilincinde ve hassasiyetinde değildir. Zira ölü dahi olsa defnedilmeden önce canlarımızın insanlık dışı şartlarda tutulmasına müsaade edemeyiz. Kamuoyuna yansıyan görüntüler ve fotoğraflar ortamın çok sağlıksız ve insanlık dışı olduğunu net bir şekilde ortaya koymaktadır. Canlarımızın cansız bedenlerinin yerlerde sürünmesine asla göz yummayız, kalbimiz buna müsaade etmez. Nerede belediye, nerede yetkililer. Daha önce de benzer görüntülere sahne olan bu barınağa acilen müdahale edilmeli ve sorumlular cezalandırılmalıdır. Tüm belediyelerden daha insani şartlarda gömebilmek adına acilen hayvan mezarlığı yapılmasını talep ediyoruz."
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 01:52 Kaynak: AA
Kemal Kılıçdaroğlu, Resmi Hesabından Paylaşıp "Fotomontaj" Dedi
Son Dakika! Erdoğan'dan 1 Nisan Mesajı: GBT'leri Hazır, Adım Atacağız
Merkez Bankası Rezervleri Son Bir Haftada 4,3 Milyar Dolar Arttı
Hangi İller Saat Kaçta Oy Kullanacak?