Seferihisar'daki Hikayeyi Tüm İzmir'e Yayacağız"

CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer, "Seferihisar'da yazdığımız başarı hikayesini tüm İzmir'e yayacağız" dedi.

CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer, "Seferihisar'da yazdığımız başarı hikayesini tüm İzmir'e yayacağız" dedi.



Soyer'in basın bürosundan yapılan açıklamaya göre, Millet İttifakı Foça Belediye Başkan Adayı Fatih Gürbüz'ün Gerenköy Mahallesindeki seçim irtibat ofisinin açılışına katılan Tunç Soyer, İzmir'in bereketli topraklarındaki potansiyeli harekete geçirmek istediklerini belirtti.



Türkiye'nin samanı, gübreyi, hayvanı, yeşil mercimeği ithal eder hale geldiğini belirten Soyer, şunları kaydetti:



"Tepemizde bu güneş, önümüzde bu akvaryum gibi deniz ve böylesine bereketli topraklar varken hiçbirimiz bu yaşam seviyesini hak etmiyoruz. Büyük afetler, kuraklıklar mı yaşadık da bu noktaya geldik. Hayır. Bu taktiri ilahi değildir, takdiri idaridir. Yönetenler bizi böyle yönetiyorlar. Biz de diyoruz ki yerelden başlayarak bu hikayeyi değiştireceğiz, hak ettiğimiz yaşam seviyesine bu olanakları seferber ederek, kullanarak çıkacağız."



Soyer, Gerenköy Ovası'ndaki deşarj kanallarını düzenleyeceklerini, kanalizasyonsuz yapı bırakmayacaklarını, altyapı yatırımları tamamlandığında Gerenköy'ün daha yaşanabilir bir yer olacağını bildirdi.



Seferihisar Belediyesi olarak bir başarı hikayesi yazdıklarını söyleyen Soyer, "Büyükşehir belediye başkanlığı koltuğuna oturduğumuzda Seferihisar'da yazdığımız başarı hikayesini tüm İzmir'e yayacağız. Çünkü biz bunu yaşadık, yaptık ve oldu. Şimdi de Foça için yapacağız, Gerenköy için yapacağız. ve en önemlisi o zaman yaptığımız hataları, eksikleri yapmadan yapacağız. Üstelik de büyükşehir belediyesinin imkanlarıyla. Dolayısıyla Foçalıların içi rahat etsin, elimiz buraya dokunacak, elimiz bu hikayeyi değiştirecek" ifadelerini kullandı.

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