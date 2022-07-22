Seferihisar'daki iki orman yangınında 3 ev, 12 araç ve 1 bekçi kulübesi yandı - Son Dakika
Üye Girişi

Seferihisar'daki iki orman yangınında 3 ev, 12 araç ve 1 bekçi kulübesi yandı

22.07.2022 15:41
Seferihisar'daki iki orman yangınında 3 ev, 12 araç ve 1 bekçi kulübesi yandı

İzmir'in Seferihisar ilçesinde iki ayrı noktada çıkan orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale sürerken, Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, yangınlarda 3 ev, 12 özel araç ve 1 bekçi kulübesinin yandığını belirtti.

İzmir'in Seferihisar ilçesinde iki ayrı noktada çıkan orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale sürerken, Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, yangınlarda 3 ev, 12 özel araç ve 1 bekçi kulübesinin yandığını belirtti.

İzmir'in Seferihisar ilçesinde Beyler Mahallesi yakınlarındaki yangının ardından Doğanbey mevkiinde de başka bir yangın daha çıktı. Beyler'deki yangında çalışmaların iyiye gitmesinin ardından burada yangına müdahale eden 6 uçak, 7 helikopter ve 30 arazöz Doğanbey Mahallesi'ne kaydırılarak, alevlere 6 dakika içinde müdahale edildi. Söndürme çalışmaları havadan ve karadan devam ediyor.

Üç ev, 12 araç ve 1 bekçi kulübesi yandı

Yangınla ilgili açıklamalarda bulunan Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, alevlerin sıçradığı ev ve araçlarda hasar oluştuğunu belirtti. Başkan Yetişkin, "Beyler'de çıkan ilk yangında 3 ev yandı. Buradaki yangında çalışmalar iyiye gidiyor. Daha sonra Doğanbey'de çıkan yangında da 1 bekçi kulübesi ile 12 özel araç yandı. Yangın denizden rüzgar aldığı için büyüdü, söndürme çalışmaları devam ediyor" açıklamasında bulundu. - İZMİR

YORUMLAR
500
Seferihisar Doğanbey mevkisinde orman yangını çıktı (2) Seferihisar Doğanbey mevkisinde orman yangını çıktı (2) İzmir Seferihisar'da orman yangını (2) İzmir Seferihisar'da orman yangını (2)
Kaynak: İHA

Seferihisar, Tragger, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Seferihisar'daki iki orman yangınında 3 ev, 12 araç ve 1 bekçi kulübesi yandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:43 Aleyna Tilki "Ben öldüm" notuyla iç çamaşırlı pozunu paylaştı
15:28 Fenerbahçe'de Serdar Aziz şoku! Sahalardan uzun süre uzak kalacak
15:08 İsviçre'de kangalın ağzında Yorkshire Terrier cinsi köpeğin cansız bedeninin olması ülkeyi karıştırdı
15:05 Havuz partisindeki göçük 2 kişiyi yutmuştu! İsrail'i sarsan obruk felaketinde akılalmaz ihmal
14:54 Türkiye'de en çok kiralık konut aranan bölgeler belli oldu! Esenler, Çayırova ve Fatsa
14:47 Şenol Güneş'in kavga eden kadınları izlediği görüntüler sosyal medyada ilgi gördü
14:45 Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ'un 12 yıl sonra bir araya geldiği filmden yeni görüntüler geldi
14:34 Top oynamadan Beşiktaş'ta yıllarını geçirmişti! Jeremain Lens'e 3. ligden teklif var
14:27 Tarlada hastalanan köylünün yardımın ambulans helikopter yetişti
14:24 Türkiye masayı kurdu! Dünyanın beklediği tahıl krizi bugün Dolmabahçe'de çözülecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2022 16:01:17. #1.12#
SON DAKİKA: Seferihisar'daki iki orman yangınında 3 ev, 12 araç ve 1 bekçi kulübesi yandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement