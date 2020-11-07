Son dakika haber: Seferihisar'daki kısmi tsunami, kameralara yansıdı - Son Dakika

Son dakika haber: Seferihisar'daki kısmi tsunami, kameralara yansıdı

07.11.2020 11:29

Gelen son dakika haberlerine göre İzmir'in Seferihisar ilçesinde depremin ardından merkez üssüne en yakın sahil olan Sığacık Mahallesi'nde oluşan kısmi tsunami sonrası yaşananlar cep telefonu ve güvenlik kameralarına yansıdı.

İzmir'in Seferihisar ilçesinde depremin ardından merkez üssüne en yakın sahil olan Sığacık Mahallesi'nde oluşan kısmi tsunami sonrası yaşananlar cep telefonu ve güvenlik kameralarına yansıdı.

Seferihisar açıklarında 30 Ekim'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde, ilçenin önemli turistik bölgesi Sığacık Mahallesi'nde meydana gelen kısmi tsunami, balıkçı barınağı ve marinaya bağlı irili ufaklı 22 teknenin batmasına, sahil şeridindeki ev ve iş yerlerinde hasara neden oldu.

Olaya ilişkin ortaya çıkan cep telefonu ve güvenlik kamerası görüntülerinde de vatandaşların yaşadığı korku dolu anlar dikkati çekti.

Görüntülerde, denizin yükseldiği ve suyun ilçe sokaklarına taştığı anlarda evlerin çatı katlarına sığınan vatandaşların birbirlerini sakinleştirmeye çalıştıkları, dua ettikleri görülüyor.

Sahil şeridindeki bir restoranın güvenlik kamerası ise suların yükselmesi ve restoran bahçesindeki sandalye ile koltukların sürüklenmesi, çevredeki araçların bölgeden hızla uzaklaşması anlarını kaydetti.

Kısmi tsunami sırasında marinaya bağlı yatların denize sürüklenmesi ve bir yatta bulunan kadın ile oğlunun yaşadıkları korku dolu anlar da cep telefonu kamerasına yansıdı.

Suların çekildiği anlara ilişkin görüntülerde ise teknelerin karaya oturduğu, bu sırada bir kişinin "Deniz tekrar gelecek, herkesi yukarı çıkar." dediği, başka birisinin de "Anne merdivenlerden yukarı çıkın." dediği duyuluyor.

Son dakika haber: Seferihisar'daki kısmi tsunami, kameralara yansıdı
Son dakika haber: Seferihisar'daki kısmi tsunami, kameralara yansıdı
Son dakika haber: Seferihisar'daki kısmi tsunami, kameralara yansıdı
Son dakika haber: Seferihisar'daki kısmi tsunami, kameralara yansıdı

Cep Telefonu, Seferihisar, Tsunami, İzmir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Seferihisar'daki kısmi tsunami, kameralara yansıdı - Son Dakika


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