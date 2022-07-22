İzmir'in Seferihisar ilçesinde bugün art arda çıkan yangınlar kontrol altına alındı. Beyler Mahallesi 'nde kontrol altına alınan yangının ardından saat 13.20'de denize sıfır Doğanbey mevkisinde çıkan orman yangını 10 helikopter, 7 uçak, 30 arazöz, 6 su tankeri ve 7 dozerin müdahalesiyle söndürüldü. Sahil kesimindeki yerleşim yerlerine de yaklaşan, yol kenarındaki bazı araçlara ve hayvan barınaklarına da zarar veren yangın yaklaşık 5 buçuk saatte kontrol altına alındı.

Kaynak: ANKA

Seferihisar, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Seferihisar Doğanbey'deki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika

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