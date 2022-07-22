Seferihisar Doğanbey'deki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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Seferihisar Doğanbey'deki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

22.07.2022 20:17

İzmir'in Seferihisar ilçesindeki denize sıfır Doğanbey bölgesinde bugün saat 13.20'de çıkan orman yangını yaklaşık 5 buçuk saatlik çalışma ile kontrol altına alındı.

İzmir'in Seferihisar ilçesindeki denize sıfır Doğanbey bölgesinde bugün saat 13.20'de çıkan orman yangını yaklaşık 5 buçuk saatlik çalışma ile kontrol altına alındı.

İzmir'in Seferihisar ilçesinde bugün art arda çıkan yangınlar kontrol altına alındı. Beyler Mahallesi'nde kontrol altına alınan yangının ardından saat 13.20'de denize sıfır Doğanbey mevkisinde çıkan orman yangını 10 helikopter, 7 uçak, 30 arazöz, 6 su tankeri ve 7 dozerin müdahalesiyle söndürüldü. Sahil kesimindeki yerleşim yerlerine de yaklaşan, yol kenarındaki bazı araçlara ve hayvan barınaklarına da zarar veren yangın yaklaşık 5 buçuk saatte kontrol altına alındı.

Öte yandan İzmir'in Torbalı ilçesine bağlı Yoğurtçular bölgesindeki ağaçlık yangını da söndürüldü.

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İzmir Seferihisar'da orman yangını (5) İzmir Seferihisar'da orman yangını (5) Seferihisar'da yanan alan böyle görüntülendi Seferihisar'da yanan alan böyle görüntülendi
Kaynak: ANKA

Seferihisar, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Seferihisar Doğanbey'deki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Seferihisar Doğanbey'deki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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