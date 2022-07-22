Seferihisar Doğanbey mevkisinde orman yangını çıktı (2) - Son Dakika
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Seferihisar Doğanbey mevkisinde orman yangını çıktı (2)

22.07.2022 15:10
Seferihisar Doğanbey mevkisinde orman yangını çıktı (2)

Orman yangınından görüntüler Ormanda yanan otomobilden görüntüler Orman yangınını uçak ve helikopterle söndürme çalışmaları İtifaye ekibinin orman yanıgınını söndürme çalışmalarından görütüler İZMİR - İzmir'in Seferihisar ilçesi Doğanbey Mevkisi'ndeki ormanlık alanda da saat 13.20'de yangın çıktı.

Orman yangınından görüntüler

Ormanda yanan otomobilden görüntüler

Orman yangınını uçak ve helikopterle söndürme çalışmaları

İtifaye ekibinin orman yanıgınını söndürme çalışmalarından görütüler

İZMİR - İzmir'in Seferihisar ilçesi Doğanbey Mevkisi'ndeki ormanlık alanda da saat 13.20'de yangın çıktı. Ekipler kısa sürede yangına müdahaleye başladı. Ekiplerin yangınları kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.-2-

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İzmir Seferihisar'da orman yangını (2) İzmir Seferihisar'da orman yangını (2) Seferihisar Doğanbey mevkisinde orman yangını çıktı (1) Seferihisar Doğanbey mevkisinde orman yangını çıktı (1)
Kaynak: AA

Seferihisar, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Seferihisar Doğanbey mevkisinde orman yangını çıktı (2) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Seferihisar Doğanbey mevkisinde orman yangını çıktı (2) - Son Dakika
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