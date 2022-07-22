Seferihisar Doğanbey mevkisinde orman yangını çıktı (2)

Orman yangınından görüntüler
Ormanda yanan otomobilden görüntüler
Orman yangınını uçak ve helikopterle söndürme çalışmaları
İtifaye ekibinin orman yanıgınını söndürme çalışmalarından görütüler
İZMİR - İzmir'in Seferihisar ilçesi Doğanbey Mevkisi'ndeki ormanlık alanda da saat 13.20'de yangın çıktı. Ekipler kısa sürede yangına müdahaleye başladı. Ekiplerin yangınları kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.-2-
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