Seferihisar'da kadın kooperatifinin kurduğu market hizmete açıldı

Seferihisar Hanımeli Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, üye kadınların ürettiği organik ürünler ve hazırladığı lezzetleri, "Harım'dan" isimli market ve restoranda vatandaşlarla buluşturuyor.

İlçe merkezinde bulunan "Harım'dan" adlı hizmet noktasının açılışına AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, İzmir İl Tarım Müdürü Mustafa Özen, AK Parti İzmir Kadın Kolları Başkanı Dilek Yıldız Büyükdağ, AK Parti Seferihisar İlçe Başkanı Ahmet Aydın, sosyal girişimci ve şef Ebru Baybara Demir ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Katılımcılar, gün boyu Harım'dan restoranda yapılan yemeklerden tadarken marketin ilk alışverişini de Çankırı yaptı.

Çankırı'dan kadınlara destek mesajı

Açılışta misafirlere dağıtılmak üzere kadınlarla keşkek döven Çankırı, yaptığı açıklamada, kadın milletvekili olarak kadınlardan gelen taleplere duyarlı olduğunu, ilçedeki kooperatif oluşumunu da başından bu yana takip ettiğini dile getirdi.

Kooperatifin 7 kadınla kurulduğunu belirten Çankırı, "Seferihisar'ın diğer üretici kadınlarına da fayda sağlayacak. Kadınlarımızı güçlendirdiğimiz zaman Seferihisar'ımız, İzmir'imiz, ülkemiz güçlenecek. Bu yüzden kadınlara ait bütün projelerde her daim yanlarında olmaya özen gösteriyorum." dedi.

Kooperatifçilik alanında önemli başarılara imza atmış sosyal girişimci ve şef Ebru Baybara Demir da kadın girişimcileri desteklediklerini dile getirerek, şunları söyledi:

"İklim değişikliğiyle birlikte toprak ve gıdada yaşanan değişiklikler hepimize endişe veriyor. Yakın zamanda yaşadığımız pandemi, aslında bugün yaşadıklarımızın bir provasıydı. Gıdaya erişimin ne kadar kıymetli olduğu, üretimin yerinde yapılması gerektiği noktasında bize bir uyarı verdi. Yerel kalkınma için kolektif üretimin ne kadar önemli olduğunu gördük. Bugün burada toprağa sahip kadınların bir kooperatif bünyesi altında toplanması buna önemli bir örnek. Türkiye'de bir çok tarım kooperatifi var ve özellikle kadınların kurduğu bu kooperatifin, ülkeye model olmasını diliyorum."

Seferihisar Hanımeli Kooperatifi Başkanı Fikriye Sayarer Evin ise bu yolda kendilerini destekleyen tüm katılımcılara ve kooperatif üyesi üretici kadınlara teşekkür etti.

AK Parti Seferihisar İlçe Başkanı Ahmet Aydın ise bu markanın geliştirilmesi için ellerinden gelen desteği vereceklerini aktardı.