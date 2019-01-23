Son Dakika Haberleri: Seferihisar'ı Sel Vurdu

Seferihisar'ı Sel Vurdu

13 dakika önce

Seferihisar'ı sel vurdu İzmir'de sağanak yağış hayatı olumsuz etkilediİZMİR - İzmir'de etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkilerken sokaklar göle döndü.

Seferihisar'ı sel vurdu
İzmir'de sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

İZMİR - İzmir'de etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkilerken sokaklar göle döndü.
İzmir'de sabah saatlerinden itibaren kentin bazı bölgelerinde hafifçe başlayan yağmur öğleden sonra yerini kuvvetli sağanağa bıraktı. Yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle trafik durma noktasına gelirken, yollarda biriken sular nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Özellikle Seferihisar ilçesi de aşırı yağıştan etkilendi, yollar göle döndü. Sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı. CamiKebir Mahallesi ise yağmur teslim oldu. Seferihisar Belediyesi'ne bağlı ekipler, suları tahliye etmek için yoğun bir çaba harcadı. Bölgede yağmur nedeniyle sürücü ve vatandaşlar zor anlar yaşadı. Meteoroloji, bölgede yağışların devam edeceğini bildirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 07:13 Kaynak: İHA

Sabah, İzmir, Seferihisar, 3. Sayfa
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