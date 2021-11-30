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Seferihisar ilçesinde esnafın yıllardır beklediği sanayi bölgesi için geri sayım - Son Dakika

Seferihisar ilçesinde esnafın yıllardır beklediği sanayi bölgesi için geri sayım

30.11.2021 17:15
Seferihisar ilçesinde esnafın yıllardır beklediği sanayi bölgesi için geri sayım

Konutlar arasında dağınık ikamet eden sanayi esnafı için AK Parti Seferihisar teşkilatı tarafından başlatılan süreçte sona gelindi.

Seferihisar ilçesi Ürkmez, Payamlı ve Doğanbey bölgelerinde senelerdir hem esnafın hem de bölge sakinlerinin şikayet ettiği dağınık yerleşme sorununa AK Parti Seferihisar Teşkilatı tarafından yapılan girişimler sonunda çözüm geldi. Konu ile ilgili ilçe teşkilatı tarafından 2020 yılında başlatılan görüşmelerde sona ulaşıldı ve bölgede sanayi sitesi kurulması için geri sayım başladı.

Proje kapsamında Ürkmez'e TOKİ tarafından bir sanayi sitesi yapılacak ve bölgede dağınık yerleşmiş olan esnafların atölyelerinin tamamı siteye taşınacak. Esnaf sanayi sitesinde yerleştiği atölyelere kira öder gibi TOKİ'ye ödeme yaparak uygun fiyata taksit ile mal sahibi olacak. Aynı zamanda atölye gürültülerinden şikâyetçi olan bölge halkı da rahat bir nefes alacak.

ESNAF TARAFINDAN ÇOK BEĞENİLDİ

Seferihisar'da bugüne kadar atılan her adımı, önce Seferihisarlılara sorduklarının altını çizen AK Parti Seferihisar İlçe Başkanı Ahmet Aydın, "Sanayi sitesinin yapımı için süreci 25 Haziran 2020'de Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nde başlattık. Konuyu İzmir Miletvekillerimize ve Ankara'daki ilgili Bakanlıklarımıza taşıdık. Görüşmelerimiz kapsamında Ürkmez'de planlanan sanayi sitesinin yapımının TOKİ tarafından gerçekleştireceğine karar verildi. Bunun üzerine TOKİ yetkilileri ile görüşmelerimizi gerçekleştirdik. Esnaf ve Sanatkârlar Odası'na kayıtlı 70 sanayi esnafımızla Ürkmez Gençlik Merkezi'nde toplanarak projemizi tanıttık. AK Parti Seferihisar İlçe Başkan Yardımcımız Sayın Ümit Yeşilyurt ve Seferihisar Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Sayın Ahmet Rüştü Çelikgil, projeden faydalanacak esnafın aklındaki tüm soruları tek tek cevapladı. Projenin esnaf tarafından benimsenmesi ve yoğun katılımdan son derece memnun olduk. Bu projeyi esnafımızın yararına, her adımını esnafımıza sora sora hayata geçireceğiz" dedi.

YEREL YÖNETİMLERE ÇAĞRI

Bu projenin esnafın talebi üzerine başlatıldığını vurgulayan Başkan Aydın, yerel yönetimlere destek çağrısında bulunarak, "Seferihisar'ın yıllarca beklediği bu proje için biz üzerimize düşen her görevi sonuna kadar yapmaya hazırız. Esnafımız ve bölgedeki vatandaşlarımız projenin bir an evvel hayata geçmesini istiyor. Ancak yerel yönetimler de projenin hayata geçirilmesinde üzerine düşen sorumluluğu yerine getirirse, proje daha hızlı ve sorunsuz bir şekilde başarıya ulaşır" ifadelerine yer verdi.

Seferihisar ilçesinde esnafın yıllardır beklediği sanayi bölgesi için geri sayım

Seferihisar, AK Parti, Hisarcık, Esnaf, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Seferihisar ilçesinde esnafın yıllardır beklediği sanayi bölgesi için geri sayım - Son Dakika


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SON DAKİKA: Seferihisar ilçesinde esnafın yıllardır beklediği sanayi bölgesi için geri sayım - Son Dakika
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