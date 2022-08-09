Bir balık firması tarafından Tepecik Mahallesindeki Akarca Plajı'na iskele kurulduğu ve sahilin tel örgüyle kapatıldığını belirten vatandaşlar söz konusu bölgede toplandı.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Seferihisar'da balık firmasının sahile yaptırdığı iskeleye tepki - Son Dakika

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