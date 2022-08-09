Seferihisar'da balık firmasının sahile yaptırdığı iskeleye tepki - Son Dakika
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Seferihisar'da balık firmasının sahile yaptırdığı iskeleye tepki

09.08.2022 10:35
Seferihisar'da balık firmasının sahile yaptırdığı iskeleye tepki

Seferihisar ilçesinde, plajın iskeleyle kapatıldığını öne süren vatandaşlar bu duruma tepki gösterdi.

Seferihisar ilçesinde, plajın iskeleyle kapatıldığını öne süren vatandaşlar bu duruma tepki gösterdi.

Bir balık firması tarafından Tepecik Mahallesindeki Akarca Plajı'na iskele kurulduğu ve sahilin tel örgüyle kapatıldığını belirten vatandaşlar söz konusu bölgede toplandı.

Pankart taşıyan kalabalık, sahile kadar yürüdü.

Mahalle sakinlerinden Nurgül Başgut, plajın halka açık olması gerektiğini söyledi.

Ayşe Filizler ise balık çiftliğinin çevre kirliliğine neden olacağını savundu.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Seferihisar'da balık firmasının sahile yaptırdığı iskeleye tepki - Son Dakika

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