Seferihisar'ın düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü törenle kutlandı - Son Dakika

İzmir'in Seferihisar ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü, çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Cumhuriyet Meydanındaki tören, çelenk sunumu, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, konuşmasında Anadolu'nun düşman ordularından temizlenmesinin ardından 99 yıldır bağımsız bir ülkenin fertleri olarak yaşadıklarını belirterek, " Afganistan, Suriye gibi ülkelerde yaşananları gördükçe barış içinde bir arada yaşayabildiğimize şükrederek başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu ülkenin bağımsızlığı için hayatını kaybetmiş, bedel ödemiş herkesin anısı önünde saygıyla eğiliyoruz." dedi.

Seferihisar Belediyesi Halk Dansları grubunun gösteri sunduğu etkinliğe Kaymakam Naci Aktaş, Seferihisar Jandarma Muhabere Eğitim Tabur Komutanı Albay Feridun Çağlayan ve Seferihisar Cumhuriyet Başsavcısı Taner Gül de katıldı.

İlçede kutlamalar kapsamında sergi ve konserlerin düzenleneceği kaydedildi.