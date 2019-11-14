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Seferihisar turuncu şenliğe hazır

7 saat önce

İzmir'in Seferihisar ilçesi, bu yıl 20.'si düzenlenecek olan Mandalina Şenliğinde on binlerce kişiyi ağırlamaya hazırlanıyor.

Seferihisar turuncu şenliğe hazır, System.String[]

İzmir'in Seferihisar ilçesi, bu yıl 20.'si düzenlenecek olan Mandalina Şenliğinde on binlerce kişiyi ağırlamaya hazırlanıyor. Evrencan Gündüz şarkılarıyla renklenecek şenlikte, mandalina kral ve kraliçesi, en kaliteli mandalina üreticisi, en iyi mandalinalı yemek ve tatlı, en iyi mandalinalı hediyelik eşya seçilecek.


Seferihisar'da bu yıl 20.'si düzenlenecek olan Mandalina Şenliği, yine renkli görüntülere sahne olacak. Her yıl geleneksel olarak düzenlenecek festival, bu yılda binlerce kişiyi konuk edecek. Seferihisar'da yetişen mandalinanın daha çok kitleye ulaşıp yeni pazarlar bulmasını hedefleyen şenlik, 17 Kasım 2019 Pazar günü saat 14.00'de Atatürk Halk Eğitim Merkezi (eski Atatürk İlkokulu) önünden kortej yürüyüşü ile başlayarak kapalı pazar yerinde devam edecek.


Dünyanın en kaliteli Satsuma mandalinasının yetiştiği yer olan Seferihisar'ın turuncu şenliğinde; yöresel kıyafetin bir parçası olan üstlük, yöresel keşkek ve toplamda 15 ton mandalina dağıtılacak. Mandalina şenliğinin en önemli yarışmalarından biri olan mandalina kral ve kraliçesi seçimi de şenlikte gerçekleşecek. En iyi mandalina üreticisinin seçileceği şenlikte ayrıca, en iyi mandalinalı yemek ve tatlı, en iyi mandalinalı hediyelik eşya da seçilecek. - İZMİR

Mustafa Kemal Atatürk, Seferihisar, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 11:23 Kaynak: İHA
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