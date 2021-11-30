Seferihisar Ürkmez Mahallesi'ne sanayi sitesi yapılacak - Son Dakika

Seferihisar ilçesi Ürkmez Mahallesi'ne sanayi sitesi yapılması için çalışma başlatıldı.

İlçeye 21 kilometre mesafedeki Ürkmez Mahallesi'nde yapılması planlanan sanayi sitesi için Ürkmez Gençlik Merkezi'nde esnafı bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

AK Parti Seferihisar İlçe Başkanı Ahmet Aydın, devlet yatırımlarını getirme hedefi doğrultusunda vatandaşların ihtiyaçlarını belirleyerek çalışmalar yaptıklarını belirtti.

Sanayi sitesinin yapımı için süreci 25 Haziran 2020'de başlattıklarını vurgulayan Aydın, şu bilgileri verdi:

"Konuyu İzmir Milletvekillerimize ve Ankara'daki ilgili Bakanlıklarımıza taşıdık. Görüşmelerimiz kapsamında Ürkmez'de planlanan sanayi sitesinin yapımının TOKİ tarafından gerçekleştireceğine karar verildi. Bunun üzerine TOKİ yetkilileri ile görüşmelerimizi gerçekleştirdik. Projenin esnaf tarafından benimsenmesi ve yoğun katılımdan son derece memnun olduk. Bu projeyi esnafımızın yararına, her adımını esnafımıza sora sora hayata geçireceğiz."

Aydın, proje kapsamında yapılacak sanayi sitesine bölgede dağınık halde bulunan esnafların taşınacağını ve kira öder gibi uygun fiyata iş yeri sahibi olacaklarını kaydetti.

Toplantıya Seferihisar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Rüştü Çelikgil de katıldı.