Son Dakika Haberleri: Seferihisar ve Çeşme'de 75 kaçak göçmen yakalandı
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Seferihisar ve Çeşme'de 75 kaçak göçmen yakalandı

1 saat önce

İZMİR'in Seferihisar ve Çeşme ilçelerinden lastik botla yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye çalışan yabancı uyruklu 75 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Seferihisar ve Çeşme'de 75 kaçak göçmen yakalandı, System.String[]
İZMİR'in Seferihisar ve Çeşme ilçelerinden lastik botla yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye çalışan yabancı uyruklu 75 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.
Seferihisar'ın Sığacık Körfezi açıklarında, saat 01.10'da, Sahil Güvenlik helikopteriyle lastik bot içinde bir grup kaçak göçmenin bulunduğu tespit edildi. Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik ekibi, kaçak göçmenlerin lastik botunu durdurdu. Bottaki 16'sı Sierra Leone, 12'sı Togo, 12'sı Orta Afrika, 5'i Kongo, 3'ü Somali, 3'ü Gana, 1'i Gabon ve 1'i Gambiya uyruklu 53 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik botuna alındı. Kaçaklar, Sığacık Limanı'na getirildi.
'Alo 158' Sahil Güvenlik ihbar hattına da saat 07.18'de Çeşme ilçesi Altunkum sahili önlerinde kaçak göçmenlerin bulunduğu ihbarı yapıldı. Çeşme Limanı'ndan Sahil Güvenlik ekibi, bölgeye sevk edildi. Durdurulan lastik bottaki 18'i Kongo, 2'si Gambiya ve 2'si Mali uyruklu 22 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik botuna alınarak, karaya çıkarıldı.
Seferihisar ve Çeşme'de yakalanan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu toplam 75 kaçak göçmen, İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.


- İzmir
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 05:36 Kaynak: DHA
İzmir, Seferihisar, Çeşme, Güncel
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