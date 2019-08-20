Son Dakika Haberleri: Seferihisar ve Menderes'teki yangınlar yerleşim merkezlerinden uzaklaştırıldı
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Seferihisar ve Menderes'teki yangınlar yerleşim merkezlerinden uzaklaştırıldı

1 saat önce

İzmir'in Seferihisar ve Menderes ilçesinde etkili olan yangın ekiplerin yaptığı müdahale sonucu yerleşim merkezlerinden uzaklaştırıldı.

Seferihisar ve Menderes'teki yangınlar yerleşim merkezlerinden uzaklaştırıldı, System.String[]
İzmir'in Seferihisar ve Menderes ilçesinde etkili olan yangın ekiplerin yaptığı müdahale sonucu yerleşim merkezlerinden uzaklaştırıldı.
Seferihisar, Menderes, İzmir, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 09:19 
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