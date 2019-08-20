Seferihisar ve Menderes'teki yangınlar yerleşim merkezlerinden uzaklaştırıldı
1 saat önce
İzmir'in Seferihisar ve Menderes ilçesinde etkili olan yangın ekiplerin yaptığı müdahale sonucu yerleşim merkezlerinden uzaklaştırıldı.
İzmir
'in Seferihisar
ve Menderes
ilçesinde etkili olan yangın ekiplerin yaptığı müdahale sonucu yerleşim merkezlerinden uzaklaştırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 09:19
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