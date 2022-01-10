Seferihisar ve Tire'de 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısı tören yapıldı - Son Dakika

İzmir'in Seferihisar ve Tire ilçelerinde 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Seferihisar Gazeteciler Derneği öncülüğünde Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende Atatürk Anıtına çelenk sunan gazete çalışanları ve dernek üyeleri saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okudu.

Dernek başkanı Mustafa Karabulut, yaptığı açıklamada, basın çalışanlarının haklarının yasal güvence ile garanti altına alınmasının yıl dönümü olan "Çalışan Gazetecilerin Bayramı"nı kutladı.

Bugün gazetecilerin bayramı olduğunu kaydeden Karabulut, şöyle konuştu:

"Bu bayram günümüzde Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün huzurunda bir araya geldik. Bugün bizler bu mesleği özgürce yapabiliyorsak bunu bize bu ülkeyi ve Cumhuriyeti armağan eden, ilk kurşunu İzmir'de düşmana atan gazeteci Hasan Tahsin'den, cephede kanının son damlasına kadar mücadele eden şehit, gazi Atalarımıza borçluyuz. Onlar bize ışık oldu ve bir meşale yakarak bıraktı. Bizler bu meşaleyi elden ele en üst seviyeye taşımak için çalışmaktayız."

Tire Belediye Başkanı Salih Atakan Duran, gazetecilerle bir araya geldi

Tire Belediye Başkanı Salih Atakan Duran, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" nedeniyle belediyeye ait Derekahve Sosyal Tesislerinde gazetecilerle bir araya geldi.

Gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlayan Duran, "Bilginin her geçen gün katlanarak çoğaldığı ve teknolojinin takip edilmesi zor bir hızda geliştiği günümüz dünyasında, medya hayati bir önem taşımaktadır. Bu nedenle gazetecilerimizin üzerine düşen sorumluluk da her zamankinden daha fazladır." dedi.