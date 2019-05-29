Seferihisar yaz kış dünyaya açık olacak

İzmir'in dünyaya açılan kapılarından biri olan Seferihisar Sığacık Hudut Kapısı geçici statüden kalıcı statüye geçirildi.

İzmir'in dünyaya açılan kapılarından biri olan Seferihisar Sığacık Hudut Kapısı geçici statüden kalıcı statüye geçirildi.



Seferihisar Belediyesi, Teos Marina ve Samos Star (TURSEM) işbirliğiyle Sığacık Samos feribot seferleri 31 Mayıs'ta başlıyor. Samos adasına seferlerin başlamasıyla hudut kapısından giriş çıkış işlemleri yaz kış yapılabilecek.



Feribot seferleri ile birlikte Setur Duty Free, Teos Marina'da hizmet vermeye başlayacak.



Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, "Sığacık hudut kapısının kalıcı hale gelmesi bizi çok mutlu etti. Seferihisar Belediyesi'nin hedeflerinden biri gerçekleşmiş oldu. Bu köprünün kalıcılaştırılmasından memnuniyet duyuyorum. Samos adasıyla ekonomik ve kültürel işbirliğini bir adım öteye taşıyacağız. Önümüzdeki günlerde bununla ilgili Samoslu mevkidaşımla bir araya geleceğiz" dedi. Samos Star (TURSEM) Firma Yöneticisi Seda Yıldırım ise geçtiğimiz yaz sezonunda Seferihisar Samos hattıyla 13 bin kişinin seyahat ettiğini, Yunanistan'ın en güzel adalarından biri olan Samos'un muhteşem doğası ve zengin mutfağıyla yine Türk komşularını beklediğini belirtti.



Karlovassili işadamları da destek oluyor



Karlovassi ve Sığacık limanlarının Ege'nin parlayan yıldızı olduğunu belirten Seda Yıldırım, Karlovassili iş insanları ve turizmcilerin de seferlere destek olduğunu belirtti.



Otel, feribot ve rehberli ada turunun 64 €'dan başladığını belirten Yıldırım, Samos'un en ekonomik adalardan bir tanesi olduğunu belirtti. - İZMİR

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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