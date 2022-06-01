Seferihisar yeniden yeşeriyor! - Son Dakika
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Seferihisar yeniden yeşeriyor!

01.06.2022 09:27
Seferihisar yeniden yeşeriyor!

Seferihisar'da 2009 yılında çıkan yangında zarar gören ormanlık alanlar İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'nün çalışmalarıyla yeniden ağaçlandırıldı.

Yeniden ağaçlandırma çalışmalarında gösterdikleri özveri ve planlı çalışma için İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne teşekkür eden AK Parti Seferihisar İlçe Başkanı Ahmet Aydın, Seferihisar Orman İşletme Şefliğinin çalışmalarına değindi.

Seferihisar'ın Doğanbey mevkisinde 2009 yılında çıkan orman yangınında 1090 hektarlık orman alanı zarar görmüştü. Orman Bölge Müdürlüğünün yaptığı planlı çalışmalar sonucunda Doğanbey mevkisindeki yangının izleri silindi ve bölge yeniden ağaçlandırıldı. Sistemli olarak yapılan yeniden ağaçlandırma çalışmalarında şuana kadar 800 bin fidan dikilerek yanan alan tamamen yeşillendirildi. Orman Bölge Müdürlüğü'ne çalışmalarından dolayı teşekkür eden AK Parti Seferihisar İlçe Başkanı Ahmet Aydın, "2009 yılında bölgemizi ve ülkemizi üzen çok büyük bir orman yangını yaşadık. O yangında 1090 hektar ormanımızı kaybettik. İzmir Orman Bölge Müdürlüğümüz yangın anından bu güne kadar sistemli bir çalışma yürüttü ve yangında zarar gören ormanımız tekrar ağaçlandırılarak yeşillendirildi. Dünyanın, ülkemizin ciğerleri olan ormanlarımız bizim için çok önemli. Maalesef hemen her sene yaşanan orman yangınlarında pek çok ormanımız zarar görüyor. Orman Genel Müdürlüğümüz ve Orman Bölge Müdürlüklerimiz bu yangınların önlenmesi için özveriyle çalışıyor. Ben o günden bu güne kadar ormanlarımızın korunmasında ve yeniden yeşertilmesinde emeği olan tüm orman işçilerimize ve Orman Bölge Müdürlüğü çalışanlarımıza ve Seferihisar Orman İşletme Şefliğimize teşekkür ediyorum. Ağaçları, ormanları nasıl kurtarabilirim çabası içerisinde hayatını kaybetmiş, tıpkı Çanakkale'de kendini bu aziz millete adamış şehitlerimiz gibi şehitlik mertebesine yüksekmiş bütün kardeşlerimizi rahmetle, minnetle, şükranla yâd ediyorum" diye konuştu. Seferihisar Orman İşletme Şefliği'nin ilçede etkin olarak çalışmalar yürüttüğünü dile getiren Başkan Aydın, "Orman İşletme Şefliğimiz ilçemizdeki orman arazilerinin korunması, zarar gören ormanlarımızın yeniden yeşillendirilmesi ve yeni ormanlar oluşturulması için pek çok çalışma yürütüyor. Doğanbey Tatbikat alanında 2020 yılında gerçekleşen yangında 52 hektar orman arazimiz zarar görmüştü bu alan da en hızlı şekilde yeniden ağaçlandırıldı ve 78 bin fidan dikimi yapıldı. Bu yıl yine ilçemize Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı ile birlikte Adalet Ormanı kazandırıldı. Bu çalışmada da 3 hektar alana 4500 fidan dikimi yapıldı" ifadelerini kullandı. Yangın sonrasında akıllarda oluşan yanılgının düzeltilmesi gerektiğini ifade eden Başkan Aydın, "Bu özverili çalışmalarla bugün tekrar yeşeren ormanlarımız, yangınlar ardından konuşulan yanılgılara en güzel cevap oluyor. Doğanbey yangının arkasından da pek çok yerde olduğu gibi yanan alanların imara açılacağı, otel yapılacağı gibi söylentiler olmuştu. Bu konu kanunla hukukla sabittir, Anayasa'nın 169. Maddesinde de söylendiği gibi orman arazileri yangın sonrasında hiçbir faaliyete konu edilmeksizin ağaçlandırılır. Orman arazileri yangın sonrasında dahi imara açılmaz yeniden yeşillendirme çalışması yapılır. Bu hem bizim için hem vatandaşımız için hassas bir nokta" diye konuştu.

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Kaynak: Bültenler

Orman Bölge Müdürlüğü, Seferihisar, Hisarcık, İzmir, Güncel, Son Dakika

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