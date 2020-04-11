SEFERLER DURDU METROBÜSLER GARAJLARA SIĞMADI - Son Dakika

SEFERLER DURDU METROBÜSLER GARAJLARA SIĞMADI
7 saat önce
İSTANBUL'da seferler durunca metrobüsler garajları doldurdu.
İSTANBUL'da seferler durunca metrobüsler garajları doldurdu.
Topkapı'da bulunan metrobüs garajında araç yoğunluğu havadan fotoğraflandı. Sefere çıkmayan metrobüsler alan içindeki park yerlerine çekilirken, içerde neredeyse hiç yer kalmadı. Sokağa çıkma yasağının devam edeceği önümüzdeki 2 gün boyunca manzarının değişmesi beklenmiyor.
Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 11:45 Kaynak: DHA
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