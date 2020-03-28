Seferler durdu, otogar boş kaldı - Son Dakika

Seferler durdu, otogar boş kaldı
6 saat önce
MERSİN'de koronavirüs tedbirleri kapsamında, alınan yeni önlemlerin ardından Şehirlerarası Otobüs Terminali (MEŞOT) saat 17.00 itibarıyla boş kaldı.
MERSİN'de koronavirüs tedbirleri kapsamında, alınan yeni önlemlerin ardından Şehirlerarası Otobüs Terminali (MEŞOT) saat 17.00 itibarıyla boş kaldı.
İçişleri Bakanlığı'nca koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında şehirlerarası yolcu taşımacılığına saat 17.00'den sonra getirilen sınırlandırma ile otogar boş kaldı. Mersin Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde tüm peronlar boş kalırken, otobüslerin park alanında bekletilmesi dikkat çekti. Otogarda saat 17.00'den sonra yolculuk yapmak isteyenler izin kağıdı doldurdu.
Haber Yayın Tarihi: 28.03.2020 06:59 Kaynak: DHA
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