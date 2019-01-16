Seferlere Hava Muhalefeti Engeli
1 saat önce
İstanbul Deniz Otobüslerinin (İDO) bazı seferleri, hava muhalefeti sebebiyle iptal edildi.
İstanbul
Deniz Otobüslerinin (İDO) bazı seferleri, hava muhalefeti sebebiyle iptal edildi.
İDO, olumsuz hava şartları nedeniyle Bursa- Bandırma
'ya yapılan bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu. İDO'nun internet sitesinde yapılan açıklamada, 16 Ocak'taki Kadıköy-Yenikapı-Bursa 07: 50 seferi ile Bandırma-Yenikapı-Bostancı 07: 45 seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 08:31 Kaynak: İHA
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