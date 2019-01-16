Son Dakika Haberleri: Seferlere Hava Muhalefeti Engeli

Seferlere Hava Muhalefeti Engeli

1 saat önce

İstanbul Deniz Otobüslerinin (İDO) bazı seferleri, hava muhalefeti sebebiyle iptal edildi.

Seferlere Hava Muhalefeti Engeli, System.String[]
İstanbul Deniz Otobüslerinin (İDO) bazı seferleri, hava muhalefeti sebebiyle iptal edildi.

İDO, olumsuz hava şartları nedeniyle Bursa- Bandırma'ya yapılan bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu. İDO'nun internet sitesinde yapılan açıklamada, 16 Ocak'taki Kadıköy-Yenikapı-Bursa 07: 50 seferi ile Bandırma-Yenikapı-Bostancı 07: 45 seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 08:31 Kaynak: İHA

Bursa, Bandırma, İstanbul, Güncel
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