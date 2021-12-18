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Seferlerine ara verilen "Turistik Doğu Ekspresi" ilk seferine uğurlandı - Son Dakika

Seferlerine ara verilen "Turistik Doğu Ekspresi" ilk seferine uğurlandı

18.12.2021 01:01

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında ara verilen seferlerine yeniden başlanan "Turistik Doğu Ekspresi" Kars'tan ilk seferine uğurlandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında ara verilen seferlerine yeniden başlanan "Turistik Doğu Ekspresi" Kars'tan ilk seferine uğurlandı.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş'nin Kovid-19 önlemleri çerçevesinde ara verdiği seferlerine yeniden başlayarak Ankara Garı'ndan yola çıkan "Turistik Doğu Ekspresi" treni, Erzincan ve Erzurum'dan sonra Kars'a ulaştı.

Kars Tren Garı'ndan bugün yolcularını alan Turistik Doğu Ekspresi, saat 22.20'de Kars'tan Ankara'ya hareket etti.

Kültür ve Turizm İl Müdürü Hayrettin Çetin, Kars Turizm Birliği Başkanı Halit Özer ve bazı turizmciler kentten giden ilk treni uğurladı.

Özer, gazetecilere yaptığı açıklamada, treni dün karşıladıklarını anımsatarak, "Ankara'dan dün Kars'a ulaşan treni esnaf, vatandaşlar, oda başkanları hep birlikte coşkuyla karşıladık.

Bugün de Kars'tan Ankara'ya treni uğurladık. Bu Kars ve bölge için onur kaynağı, haklı gururu hep birlikte yaşıyoruz." dedi.

Yolculardan Tuğçe Arslan da Kars gezisinin ardından trenle Ankara'ya döndüklerini ifade ederek, "Turistik Doğu Ekspresi'nde yer bulan şanslı kişilerdeniz, keyifli olacağını düşünüyorum. Pazartesi kızımın doğum günü ışıklar getirdik, pasta sipariş ettik, doğum gününü trende kutlayacağımız için heyecanlı ve mutluyum." diye konuştu.

İstanbul'dan Kars'a gelen Sefa Özçelik ise Doğu Anadolu'yu gezmek için yola çıktıklarını dile getirerek, "Kars'tan başlayan Turistik Doğu Ekspresi ile Ankara'ya gideceğiz. Uzun süredir bu seferleri bekliyorduk ilk seferde bulunmak bize nasip oldu merakla bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Seferlerine ara verilen Turistik Doğu Ekspresi ilk seferine uğurlandı
Seferlerine ara verilen Turistik Doğu Ekspresi ilk seferine uğurlandı
Seferlerine ara verilen Turistik Doğu Ekspresi ilk seferine uğurlandı
Seferlerine ara verilen Turistik Doğu Ekspresi ilk seferine uğurlandı

Doğu Ekspresi, Erzurum, Ankara, Kars, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Seferlerine ara verilen 'Turistik Doğu Ekspresi' ilk seferine uğurlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Seferlerine ara verilen "Turistik Doğu Ekspresi" ilk seferine uğurlandı - Son Dakika
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