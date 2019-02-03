Şeffaf Belediyecilikle Kente Hizmet Edeceğiz"

AK Parti Uşak Belediye Başkan Adayı Mehmet Çakın, kentin sorunlarını bildiklerini, şeffaf belediyecilik anlayışı ile hazırladıkları projeleri hayata geçirerek millete hizmet edeceklerini söyledi.

AK Parti Uşak Belediye Başkan Adayı Mehmet Çakın, kentin sorunlarını bildiklerini, şeffaf belediyecilik anlayışı ile hazırladıkları projeleri hayata geçirerek millete hizmet edeceklerini söyledi.



Çakın, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıda kent için hazırladıkları projeleri kamuoyuyla paylaştı.



"Göreve geldiğimizde öncelikli olarak şeffaf belediyecilik yaparak kente hizmet edeceğiz" diyen Çakın, milletin parasıyla kimsenin zenginleşmesine izin vermeyeceklerini, sadece hizmet üretmek için çalışacaklarını belirtti.



Kentin sorunlarını bildiklerini, hazırladıkları projeleri tek tek hayata geçireceklerini kaydeden Çakın, "Dikilitaş Mahallesi'ne 55 bin metrekarelik Millet Bahçesi yapacağız. Kentin merkezindeki Çarşamba Pazarı'nı modernize edip yaklaşık 20 bin metre karelik alanda çağdaş bir pazar yeri ve kapalı otopark haline getireceğiz. Karaağaç Göleti ve çevresinde yeni bir yaşam alanı kuracağız. Bölgedeki sıcak su kaynaklarını kullanarak sosyal tesis, yürüyüş yolları, bisiklet yolları ve kamp alanları oluşturacağız. Çocuk Kent projesi ile 80 bin metre karelik alanda tüm çocuklarımıza hitap eden bir yaşam alanı oluşturacağız." dedi.



Çakın, kentin ulaşım ve otopark sorununun çözümü için çalışacaklarını ifade ederek şöyle konuştu:



"Hastaneden üniversiteye uzanan hatta üç etapta kentimize hafif raylı sistemi kazandıracak, ulaşımda sorunu çözeceğiz. Hanımeli Pazarı ile kadılarımızın el ürünlerini satacağı bir pazar oluşturacak, Vefa Lokali ile emeklilerimizin hoş vakit geçireceği bir alan inşa edeceğiz. Ulu Cami ve etrafında yayalaştırma çalışması yapacak, eski evlerin cephelerini restore edeceğiz. Kentsel Dönüşüm alanında 2 bin araçlık yer altı otoparkı yapacağız. Sokak hayvanları için etkin çalışacağız, mahallelerde gençlik spor merkezleri kuracağız, mesleki edindirme kursları, yeni otogar projesi bir diğer projelerimiz"



AK Parti Uşak İl Başkanı Fahrettin Tuğrul ise Uşak'ta seçimleri kazanacaklarını söyledi.

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