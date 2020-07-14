Şeffaf maskeler özel eğitim merkezindeki işitme engelli öğrencilere dağıtıldı - Son Dakika

Şeffaf maskeler özel eğitim merkezindeki işitme engelli öğrencilere dağıtıldı

Çankırı Karatekin Üniversitesince yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında işitme engelliler için üretilen ağız kısmı şeffaf maskeler, İlkemiz Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezine teslim edildi.

Çankırı Karatekin Üniversitesince yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında işitme engelliler için üretilen ağız kısmı şeffaf maskeler, İlkemiz Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezine teslim edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüştü! 100 milyar dolarlık ticaret hedefinde mutabakat sağlandı
Son Dakika: Türkiye'de 14 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 20 kişi hayatını kaybetti, 992 yeni vaka tespit edildi
Cumhurbaşkanı'na suikast timindeki tek firari, 4 yıldır her yerde aranıyor

Üniversitenin Güzel Sanatlar Fakültesi Moda ve Tekstil Tasarım Bölümü gönüllü öğretim elemanlarınca başlatılan maske ve siperlik üretiminde, işitme engellilerin rahat iletişim kurabilmelerini sağlayacak, ağız kısmı şeffaf maskeler de hazırlandı.

Maskelerden 100'ü, Rektör Prof. Dr. Hasan Ayrancı tarafından Altındağ'da bulunan İlkemiz Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Ayşe Kara'ya teslim edildi.

Rektör Ayrancı, pandemi sürecinde maske ürettiklerini, işitme engelliler için de ağız kısmı şeffaf maske tasarladıklarını söyledi.

Maskeleri bazı okullara ulaştırdıklarını ifade eden Ayrancı, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Kara'nın da kendilerinden maske talep ettiğini belirtti.

Ayrancı, "Çocuklarımız eğitimlerini bulaş riski olmadan alabilecekler. Bu bizim için sevinç kaynağı. Dezavantajlı gruplara destek vermek lazım. Maske üretimini sürdüreceğiz, gücümüzün sonuna kadar da devam edeceğiz. Bu aynı zamanda bir örnek olma niteliği taşıyor. Başka üniversiteler, belediyeler, kurumlar da bu gruplar için çeşitli maskeler üretebilirler." diye konuştu.

Merkez Müdürü Kara da, karantina sürecinin ardından kuruma geldiklerinde maskenin çocuklarla aralarında bir engel olduğunu fark ettiklerini dile getirdi.

Çocukların eğitimlerinin aksamaması için maske arayışına girdiklerini ve Rektör Ayrancı'ya ulaştıklarını anlatan Kara, "Çocuklarımızla daha sağlıklı, aramızda engel olmadan çalışmalar yapabilmeyi diliyoruz." dedi.

Maske teslimine, Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, merkezde eğitim alan işitme engelli öğrenciler ve aileleri de katıldı.

Ayrancı, Rektör, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 14:43 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şeffaf maskeler özel eğitim merkezindeki işitme engelli öğrencilere dağıtıldı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

21:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüştü! 100 milyar dolarlık ticaret hedefinde mutabakat sağlandı 20:22 Son Dakika: Türkiye'de 14 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 20 kişi hayatını kaybetti, 992 yeni vaka tespit edildi 20:16 Cumhurbaşkanı'na suikast timindeki tek firari, 4 yıldır her yerde aranıyor 20:03 Mısır'da petrol boru hattında yangın çıktı 19:50 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ermenistan'ın dost ve kardeş Azerbaycan'a yaptığı saldırıları şiddetle kınıyorum 19:44 Günün yürek dağlayan fotoğrafı! Selde hayatını kaybeden 4 kişiden 3'ü yan yana defnedildi 19:24 Sel suları Van Gölü'nün rengini kızıla çevirdi 19:18 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs kısıtlamaları bir süre daha devam edecek 19:10 Arazi anlaşmazlığında kan aktı! Akrabasını dava sonrası tüfekle vurarak öldürdü 16:56 4 aracın karıştığı kazada, facianın kapısından dönüldü 16:54 Koronavirüs salgınında kışın yaşanacak ikinci dalga ilkinden daha büyük olabilir 16:07 Sevgilisini darp ettiği söylenen şarkıcı Özer Arkun'un konserleri tek tek iptal oluyor 15:58 Mutfaktan gelen sese yönelen adam, karşılaştığı boz ayının saldırısına uğradı 14:56 Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis'teki 15 Temmuz törenine katılmayacak 14:18 Uyuyan kocasını 15 balta darbesiyle öldüren kadın: Çocuklarım için yaşamak istedim
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüştü! 100 milyar dolarlık ticaret hedefinde mutabakat sağlandı
21:00
Son Dakika: Türkiye'de 14 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 20 kişi hayatını kaybetti, 992 yeni vaka tespit edildi
20:22
Cumhurbaşkanı'na suikast timindeki tek firari, 4 yıldır her yerde aranıyor
20:16
Mısır'da petrol boru hattında yangın çıktı
20:03
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ermenistan'ın dost ve kardeş Azerbaycan'a yaptığı saldırıları şiddetle kınıyorum
19:50
Günün yürek dağlayan fotoğrafı! Selde hayatını kaybeden 4 kişiden 3'ü yan yana defnedildi
19:44
Sel suları Van Gölü'nün rengini kızıla çevirdi
19:24
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs kısıtlamaları bir süre daha devam edecek
19:18
Arazi anlaşmazlığında kan aktı! Akrabasını dava sonrası tüfekle vurarak öldürdü
19:10
4 aracın karıştığı kazada, facianın kapısından dönüldü
16:56
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2020 21:41:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Şeffaf maskeler özel eğitim merkezindeki işitme engelli öğrencilere dağıtıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]