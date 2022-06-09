Şeffaf tasarımlı Nothing Phone (1) çıkış tarihi belli oldu - Son Dakika
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Şeffaf tasarımlı Nothing Phone (1) çıkış tarihi belli oldu

09.06.2022 04:12
Şeffaf tasarımlı Nothing Phone (1) çıkış tarihi belli oldu

Nothing Phone (1) çıkış tarihi ne zaman? Nothing Phone (1) özellikleri ve fiyatı ne kadar? İşte şeffaf tasarımlı ilk modelin detayları.

OnePlus'ın kurucu ortağı Carl Pei'nin yeni akıllı telefon şirketi olan Nothing, ilk telefonun çıkış tarihi açıkladı. Nothing Phone (1) olarak adlandırılacak yeni cihazın "teknolojiyi yeniden eğlenceli hale getireceği" sözü verildi.

Nothing Phone (1) ne zaman piyasaya sürülecek?

Nothing'den gelen son açıklamada, Nothing Phone (1) çıkış tarihinin 12 Temmuz olarak belirlendiği aktarıldı. Çevrim içi gerçekleştirilecek lansman; Nothing.tech ve YouTube üzerinden izlenebilecek. Peki Nothing Phone (1)'den neler bekliyoruz?

Şeffaf tasarımlı (1) hakkında yeni gelişme!

Bugüne kadar ortaya çıkan sızıntılarda Nothing Phone (1)'in oldukça iddialı özellikler ile sunulacağını görmüştük. Özellikle şeffaf tasarım ve önceden yüklenmiş uygulama olmadan sunulacağı iddiası, Carl Pei'nin ilk modeli için beklentileri artırdı.

Unlearn. Undo. Starting with phone (1).

Nothing (event) – Return to Instinct.

Tuesday 12 July, 16: 00 BST.

Get notified: https://t.co/FEJL4Jb2Aw#phone1 pic.twitter.com/SX0PCdeXw9

— Nothing (@nothing) June 8, 2022

12 Temmuz lansmanından önce, yeni Android cihazla ilgili birçok bilginin ortaya çıktığını belirtmek lazım. İddialara göre Nothing Phone (1) Snapdragon 8 Gen 1, Gen 1+ veya Snapdragon 7 Gen 1 yonga setinden gücünü alacak.

Üst düzey donanıma ek olarak cihaz, bugüne kadar görülmemiş tasarım çizgileriyle farkını ortaya koyacak. Nothing Phone (1)'in şeffaf arka panele sahip olacağı, yani içerisindeki bileşenlerin gerçekten görülebileceği iddia edildi.

Kablosuz şarj desteğiyle sunulacak modelin; 1080 x 2400 çözünürlüğünde 6.55 inç OLED ekrana yer vereceği iddia edildi. Bir başka sızıntıda ise telefonun 21 Temmuz tarihinde 500 euro fiyat etiketiyle (yaklaşık 9100 TL) satışa sunulacağı belirtildi. Cihazın Türkiye pazarına sunulup sunulmayacağı ise belirsiz.

Şeffaf tasarımlı Nothing Phone (1) çıkış tarihi belli oldu

OnePlus'ın kurucu ortağının yeni şirketi, bir süre önce Nothing Ear (1) isimli kablosuz kulaklığını satışa çıkarmıştı. Sadece 100 dolarlık fiyatıyla dikkat çeken Ear (1), aktif gürültü önleme ve iOS/Android işlevselliğine sahipti.

Siz Nothing Phone (1) çıkış tarihi ve özellikleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!

YORUMLAR
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Kaynak: Shiftdelete

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Son Dakika Güncel Şeffaf tasarımlı Nothing Phone (1) çıkış tarihi belli oldu - Son Dakika

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