Şeffaf tasarımlı Nothing Phone (1) hakkında yeni gelişme!

OnePlus'ın eski kurucusu Carl Pei'nin 2020'de hayata geçirdiği Nothing, akıllı telefon sektörüne giriş yapmak için gün sayıyor. Geçen yıl ilk ürünü Nothing Ear (1) kulaklığıyla beğenileri kazanan şirket, Nothing Phone (1) ile de rekabetin son derece yoğun olduğu bir alana adım atacak. Daha önce kilit özellikleri belli olan cihazla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

Nothing Phone (1) için geri sayım başladı

Sektörde sızıntılarıyla ön plana çıkan Mukul Sharma, Nothing Phone (1) için geri sayımın başladığını duyurdu. Sharma, bu noktada akıllı telefonun Endonezya, Hindistan ve Malezya dahil birçok Asya ülkesinde test edildiğini dile getirdi. Bu nedenle daha önce tanıtım tarihiyle ilgili ortaya atılan temmuz iddiasının doğruluk payının arttığını söylemek mümkün.

Nothing Phone (1), bugüne dek ortaya çıkan raporları ele alırsak, orta segmente hitap edecek ve farklı bir tasarımla kullanıcı karşısına çıkacak. Cihaz, şeffaf arka panele sahip olacak. Yani akıllı telefonun içerisindeki bileşenler gerçekten görülebilecek.

Nothing, kullanıcı arayüzünü ve ekosistemini duyurdu

Bunun dışında cihazın çerçeveleri çevre dostu olacak. Burada bizleri karbon ayak izini azaltmak için geri dönüştürülmüş alüminyum bir malzeme karşılayacak.

Modelde Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 işlemci kullanılacak. TSMC'nin 4 nm fabrikasyon süreciyle üretilen yonga seti; bir adet 2.4 GHz ARM Cortex-A710 (Kryo), üç adet 2.36 GHz ARM Cortex-A710 ve dört adet 1.8 GHz ARM Cortex-A510 çekirdeklerine ek olarak Adreno grafik birimine ev sahipliği yapıyor.

Cihazda kablosuz şarj desteği mevcut olacak. Aynı zamanda üç yıl işletim sistemi ve dört yıl da güvenlik güncellemesi alacak. Son olarak kutudan çıkar çıkmaz Nothing OS arayüzünü çalıştıracağını belirtelim. Fiyat konusunda ise 500 euro seviyelerinde olması bekleniyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Nothing Phone (1), kullanıcıların beklentilerini karşılayacak mı? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.