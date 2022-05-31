Şeffaf tasarımlı Nothing Phone'un özellikleri belli oldu! - Son Dakika
Üye Girişi

Şeffaf tasarımlı Nothing Phone'un özellikleri belli oldu!

31.05.2022 22:38
Şeffaf tasarımlı Nothing Phone'un özellikleri belli oldu!

Önümüzdeki aylarda tanıtılması beklenen Nothing Phone (1) modelinin kilit özellikleri belli oldu. İşte ayrıntılar...

2020'de OnePlus'ın eski kurucusu Carl Pei'nin kurduğu Nothing, ürün çeşitliliğini artırıyor. Şirket, geçen yıl ilk ürünü Nothing Ear (1) kulaklığını piyasaya sürdü. Aynı zamanda çok yakında Nothing Phone (1) ile akıllı telefon sektörüne de giriş yapacak. Son olarak modelin kilit özellikleri belli oldu.

Nothing Phone (1) kilit özellikleri ortaya çıktı

Nothing Phone (1) modelinin arka panel tasarımı bir süre önce ortaya çıktı. Buna göre cihaz, şeffaf bir arka panele sahip olacak. Yani akıllı telefonun içerisindeki bileşenler gerçekten görülebilecek. Ayrıca cihazın çerçeveleri karbon ayak izini azaltmak için geri dönüştürülmüş alüminyumdan yapılacak. Çevre dostu olmasının yanı sıra teknik özellikleriyle de kullanıcılarını üzmeyecek.

Bunun dışında 8 GB RAM ve 128 GB dahili depolamayla satışa çıkacak. Burada farklı bir depolama veya RAM opsiyonunun olup olmadığı ise henüz belli değil. Öte yandan 4.500 mAh'lik pille gelecek.

Nothing, kullanıcı arayüzünü ve ekosistemini duyurdu

Akıllı telefonda geçtiğimiz günlerde tanıtılan Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 işlemcisi yer alacak. 4 nm fabrikasyon süreciyle üretilen yonga seti; bir adet 2.4 GHz ARM Cortex-A710 (Kryo), üç adet 2.36 GHz ARM Cortex-A710 ve dört adet 1.8 GHz ARM Cortex-A510 çekirdeklerine ek olarak Adreno grafik birimine ev sahipliği yapıyor.

Cihazda kablosuz şarj desteği mevcut olacak. Aynı zamanda üç yıl işletim sistemi ve dört yıl da güvenlik güncellemesi alacak. Son olarak kutudan çıkar çıkmaz Nothing OS arayüzünü çalıştıracağını belirtelim.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Nothing Phone (1), kullanıcıların beğenisini kazanacak mı? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.

İlgili Haberler
YORUMLAR
500
Bütçe dostu Redmi 11 5G'nin teknik özellikleri belli oldu! Bütçe dostu Redmi 11 5G'nin teknik özellikleri belli oldu! Moto G42 performans testinde! İşte özellikleri Moto G42 performans testinde! İşte özellikleri
Kaynak: Shiftdelete

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şeffaf tasarımlı Nothing Phone'un özellikleri belli oldu! - Son Dakika


Son Dakika
22:37 Yol kenarındaki duvara çarparak takla atan otomobilden yara almadan kurtuldular
22:35 Bebek'ten sonra bir skandal da Antalya'dan! Bir kadın caddede çırılçıplak yürüdü
22:12 İstanbul Valiliği, Galata Kulesi önünde kendini yakan kişiyle ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı
21:51 Bugün Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 4 kişi hayatını kaybetti, 975 yeni vaka tespit edildi
21:49 Galata Kulesi önünde kendini yakan genç, olaydan önce vatandaşlar arasında böyle gezmiş
21:43 Cem Yılmaz'dan şarkılı "Bebek sahili" göndermesi
20:41 A Milli Kadın Voleybol Takımı, İtalya'yı 3-0 mağlup etti
20:38 Galata Kulesi önünde bir vatandaş kendini ateşe verdi! O anlar çevredeki vatandaşlar tarafından kaydedildi
19:23 Trabzon'da Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, sel ve taşkın tatbikatına ilişkin test amaçlı bildirimler gönderileceğini açıkladı
19:13 Kütahya'nın Gediz ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem gerçekleşti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2022 22:53:12. #1.12#
SON DAKİKA: Şeffaf tasarımlı Nothing Phone'un özellikleri belli oldu! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement