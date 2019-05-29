Şeffaf yönetim uygulamaları yaygınlaşıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesinde şeffaf yönetim uygulamaları her geçen gün artıyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesinde şeffaf yönetim uygulamaları her geçen gün artıyor.



Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın göreve başlamasıyla birlikte Büyükşehir Belediyesinin mal ve hizmet alımları sosyal medya hesapları üzerinden canlı yayınlanmaya başladı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın talimatıyla ilk olarak ANFA Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen yeşil alan bakım ve onarım teklif alımıyla başlayan canlı yayın uygulaması, Büyükşehir BelPlas Şirketi'nin haşerelerle mücadele için ilaç alım teklifleri ile devam etti. Son olarak EGO Genel Müdürlüğünün EGO Yemekhanesi için çıktığı "yaş sebze ve meyve alım ihalesi" de Büyükşehir Belediyesinin sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlandı. EGO Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından önceden duyurulan ihale, kameraların karşısında kamuoyuna ve firmalara açık olarak gerçekleştirildi.



EGO Yemekhanesi'nde kullanılmak üzere toplam 46 kalemden oluşan yaş sebze ve meyve alımının gerçekleştirildiği ihalenin yaklaşık maliyeti 1 milyon 64 bin 590 TL olurken, ihalede 5 firma teklif sundu. İhale Komisyonunun yapacağı değerlendirme sonunda en uygun teklifi veren firma, EKAP üzerinden açıklanacak. - ANKARA

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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