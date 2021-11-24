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ŞEFİKA ÖĞRETMENE AĞLATAN '24 KASIM' SÜRPRİZİ - Son Dakika

ŞEFİKA ÖĞRETMENE AĞLATAN '24 KASIM' SÜRPRİZİ

24.11.2021 16:01

AĞRI İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevlileri, Necip Fazıl Kısakürek İmam Hatip Anadolu Lisesi'nde eylül ayında göreve başlayan Şefika Altınsoy'a (25) 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde sürpriz yapıp Aksaray'da yaşayan anne ve babasını okula getirdi.

AĞRI İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevlileri, Necip Fazıl Kısakürek İmam Hatip Anadolu Lisesi'nde eylül ayında göreve başlayan Şefika Altınsoy'a (25) 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde sürpriz yapıp Aksaray'da yaşayan anne ve babasını okula getirdi. Anne ve babasını karşısında gören Şefika öğretmen, gözyaşlarını hakim olamadı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Necip Fazıl Kısakürek İmam Hatip Anadolu Lisesi'nde eylül ayında göreve başlayan Arapça öğretmeni Şefika Altınsoy'a 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde sürpriz yaptı. Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge birimi ekibi, yaklaşık 1 ay önce Altınsoy'un Aksaray'da yaşayan anne ve babasıyla iletişime geçti. Görevliler, Fadime-Mehmet Akif Altınsoy çiftini Ağrı'ya davet etti. Çift, Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek'in misafiri oldu. Altınsoy çifti, Kökrek ile birlikte bugün kızlarının görev yaptığı okula gitti. Okulda nöbetçi olan Şefika öğretmen araçtan inen anne ve babasını görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Okuldaki öğretmen ve öğrencilerinin alkışları arasında gözyaşları içinde ailesine sarılan Şefika Altınsoy, sürprizin kendisini mutlu ettiğini söyledi.

'BANA UNUTAMAYACAĞIM BİR ANI BIRAKTILAR'

Milli Eğitim Müdürü Kökrek ile okul müdürüne ve arkadaşlarına teşekkür eden Altınsoy "Bana unutamayacağım bir anı bıraktılar. Çok heyecanlıyım. Buraya eylül ayında yeni atandım. Bu sürpriz karşısında çok mutlu oldum. Duygularımı anlatamıyorum. Bunu hiç beklemiyordum. Tamamen sürpriz oldu. Anne ve babam mesaj olarak kutladılar ama bunu hiç düşünmedim. Çok mutlu oldum ve duygulandım. İlk görünce inanamadım. O kadar güzel bir duygu ki çok gururluyum" diye konuştu.

Fadime-Mehmet Akif Altınsoy çifti, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce hazırlanan sürprizin kızları kadar kendilerini de çok mutlu ettiğini söyledi.

'BÜTÜN ÖĞRETMENLERİMİZİN YANINDAYIZ

Sürprizin ardından okuldaki diğer öğretmenlere de çiçek veren Ağrı Milli Eğitim Müdürü Kökrek, "Bir ay önce ailemizle irtibata geçtik. Ailemiz dün gelerek öğretmenevimizde misafirimiz oldu. Bugün de 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebeti ile öğretmenimize unutamayacağı bir sürpriz yapmak istedik. Milli Eğitim Müdürlüğü olarak tüm öğretmenlerimizin yanındayız. Anne ve babaları hiç merak etmesinler. Bütün öğretmenlerimizin yanındayız. Bütün ihtiyaçlarında yanlarındayız. Buradan başta Ağrı'da görev yapan ve diğer bütün öğretmenlerimizin gününü kutluyorum" diye konuştu.

ŞEFİKA ÖĞRETMENE AĞLATAN '24 KASIM' SÜRPRİZİ
ŞEFİKA ÖĞRETMENE AĞLATAN '24 KASIM' SÜRPRİZİ
ŞEFİKA ÖĞRETMENE AĞLATAN '24 KASIM' SÜRPRİZİ
ŞEFİKA ÖĞRETMENE AĞLATAN '24 KASIM' SÜRPRİZİ
ŞEFİKA ÖĞRETMENE AĞLATAN '24 KASIM' SÜRPRİZİ
ŞEFİKA ÖĞRETMENE AĞLATAN '24 KASIM' SÜRPRİZİ
ŞEFİKA ÖĞRETMENE AĞLATAN '24 KASIM' SÜRPRİZİ
ŞEFİKA ÖĞRETMENE AĞLATAN '24 KASIM' SÜRPRİZİ
ŞEFİKA ÖĞRETMENE AĞLATAN '24 KASIM' SÜRPRİZİ
ŞEFİKA ÖĞRETMENE AĞLATAN '24 KASIM' SÜRPRİZİ
ŞEFİKA ÖĞRETMENE AĞLATAN '24 KASIM' SÜRPRİZİ

milli eğitim bakanlığı, Öğretmenler Günü, Anadolu Lisesi, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ŞEFİKA ÖĞRETMENE AĞLATAN '24 KASIM' SÜRPRİZİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: ŞEFİKA ÖĞRETMENE AĞLATAN '24 KASIM' SÜRPRİZİ - Son Dakika
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