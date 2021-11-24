Şefika öğretmene ilk Öğretmenler Günü'nde duygulandıran sürpriz - Son Dakika

Ağrı'da görev yapan Aksaraylı lise öğretmeni Şefika Altınsoy, ilk Öğretmenler Günü'nde, İl Milli Eğitim Müdürlüğünün girişimiyle uçakla gelen anne ve babasını karşısında görünce duygulu anlar yaşadı.

Necip Fazı Kısakürek Anadolu İmam Hatip Lisesinde Arapça öğretmeni olan ve bu yıl mesleğe atanan Şefika Altınsoy'a, ilk Öğretmenler Günü'nde sürpriz yapılması için İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek'in talimatıyla hazırlık yapıldı.

Bu çerçevede İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, öğretmenin Aksaray'da yaşayan ailesiyle iletişime geçerek kızları için sürpriz bir program yapacaklarını bildirdi.

Uçakla dün Ağrı'ya getirilen anne Fadime Altınsoy ve baba Mehmet Akif Altınsoy, kızlarına haber vermeden gece Öğretmen Evi'nde konakladı. Bu süreçte anne ve baba, kendilerinden habersi olmayan kızlarına mesaj atarak Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, bugün makam aracına aldığı anne ve babayla kızlarının görev yaptığı liseye gitti.

Okulun bahçesinde anne ve babasını karşısında görünce şaşıran öğretmen Şefika Altınsoy, uzun süre sarılarak hasret giderdi.

Şefika öğretmen ile anne ve babasının birbirine sarılarak duygusal anlar yaşaması okulda görev yapan diğer öğretmenleri de duygulandırdı.

Kökrek, ziyarette okuldaki öğretmenlere karanfil hediye etti. Kökrek, Şefika öğretmene unutamayacağı bir sürpriz yapmak istediklerini belirterek, "İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak bütün öğretmenlerimizin yanındayız. Anne ve babaları merak etmesinler. Burada her türlü sorunları gideriliyor. Özellikle Ağrı'da görev yapan tüm öğretmenlerimizin gününü tebrik ediyorum. Ayrıca 24 Kasım'da doğan 3 öğretmenimize de sınıflarında pasta keserek hem doğum hem Öğretmenler Günü'nü kutlayacağız." dedi.

"Hayatım boyunca unutamayacağım an yaşadım"

Öğretmen Şefika Altınsoy, gazetecilere, hayatı boyunca unutamayacağı bir an yaşadığını söyledi.

Anne ve babasının sürpriz ziyaretinden çok mutlu olduğunu anlatan Altınsoy, "Milli Eğitim Müdürümüze ve okul müdürümüze çok teşekkür ediyorum. Heyecandan konuşamıyorum. Aksaraylıyım ve bu yıl atandım. Böyle bir şeyi hiç beklemiyordum, tamamen sürpriz oldu. Memleketim çok uzak ve hiç tahmin bile etmiyordum. Ailem mesaj atarak Öğretmenler Günü'mü kutladı ama bu şekilde hiç beklemiyordum. Halen şoktayım, anne ve babamı ilk görünce bir süre inanamadım. O kadar güzel bir duygu ki çok gururluyum." diye konuştu.

Anne Fadime Altınsoy ise kızlarını görünce çok mutlu olduklarını söyledi.