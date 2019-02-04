Son Dakika Haberleri: Şefin Ardıç ve Dağ Kekikli Yemeği Danimarka'ya Altın Madalya Kazandırdı

Şefin Ardıç ve Dağ Kekikli Yemeği Danimarka'ya Altın Madalya Kazandırdı

1 saat önce

DÜNYANIN en iyi şeflerini bir araya getiren gastronomi yarışması Bocuse d'Or'da bu yıl altın madalyanın sahibi Danimarka oldu.

Şefin Ardıç ve Dağ Kekikli Yemeği Danimarka'ya Altın Madalya Kazandırdı, System.String[]
DÜNYANIN en iyi şeflerini bir araya getiren gastronomi yarışması Bocuse d'Or'da bu yıl altın madalyanın sahibi Danimarka oldu. Fransa'nın Lyon kentinde düzenlenen yarışmada Danimarka'yı, İsveç, Norveç ve Finlandiya izledi. 12 ülkenin katıldığı yarışmada, zengin mutfağı ve yemek kültürü ile öne çıkan Fransa altıncı olarak bu yıl da ödül kazanamadı. Fransa, 2013 yılından bu yana yarışmadan ödülsuz ayrılıyor. Amerika Birleşik Devletleri ise yarışmada dokuzuncu seçildi.

1987 YILINDAN BERİ DÜZENLENİYOR

Danimarkalı aşçı Toft-Hansen, kendisine ödül getiren yemekte ardıç ve dağ kekiği gibi yerel malzemelere yer verdiğini söyledi.

Gastronomi dünyasının Olimpiyatları olarak görülen Bocuse d'Or 1987 yılında, Fransa'nın ünlü şeflerinden Paul Bocuse tarafından başlatıldı. Bocuse, geçtiğimiz yıl 91 yaşında hayatını kaybetmişti.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 01:50 

Fransa, Danimarka, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İngiltere, Fransa, İspanya ve İsveç, Guaido'yu Venezuela Lideri İlan Etti Emiliano Sala'yı Taşıyan Uçağın Enkazında Bir Ceset Bulundu

Son Başvuru Tarihi 4 Nisan! Türk Hava Yolları Binlerce Kişiyi İşe Alacak Sedat Peker'den Tehlikeli Çağrı: Mutlaka Silahlanın
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.2.2019 15:38:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şefin Ardıç ve Dağ Kekikli Yemeği Danimarka'ya Altın Madalya Kazandırdı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]