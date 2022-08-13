Sefire-i Alem Uluslararası Öğrenci Derneğinden din eğitimi çalıştayı - Son Dakika
Üye Girişi

Sefire-i Alem Uluslararası Öğrenci Derneğinden din eğitimi çalıştayı

13.08.2022 13:48
Sefire-i Alem Uluslararası Öğrenci Derneğinden din eğitimi çalıştayı

Sefire-i Alem Uluslararası Öğrenci Derneğince yabancı öğrencilerin katılımıyla "Dünyada Din Eğitimi" konulu çalıştay düzenlendi.

Sefire-i Alem Uluslararası Öğrenci Derneğince yabancı öğrencilerin katılımıyla "Dünyada Din Eğitimi" konulu çalıştay düzenlendi.

Fatih Belediyesi Zeyrek Akademi'de düzenlenen çalıştaya, Dernek Başkanı Derya Şama, dernek yöneticileri ve uluslararası öğrenciler katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programın açılış konuşmasını yapan Şama, dünyayı kitaplar yerine, dünyanın dört bir yanından gelen öğrencilerden öğrendiklerini belirtti.

Doktora öğrencilerinin fikri olan çalıştayın devamını sağlamak istediklerini dile getiren Şama, din eğitiminin önemine değindi.

Şama, "Bizim öğrencilerimizin yüzde 99'u Müslüman. Gayrimüslim öğrencilerimiz de var. Eğitim çok önemli. Müslüman ailelerin çocukları da buraya öğrenci olarak geliyor. İstiyoruz ki onlar da doğru dini hurafelerden arınmış olarak öğrensin. Bilmeyenler de İslam hakkında önyargıları varsa bunu kırsın ve gerçek İslam'ı kabul etmeseler dahi öğrenerek kendi ülkelerine dönsün." ifadelerini kullandı.

Üç oturum şeklinde gerçekleştirilen çalıştayda, öğrenciler geldikleri ülkelerdeki din eğitimlerini anlattı.

Çalıştayın sonrasında öğrenciler, Fatih'teki Zeyrek semtini gezecek.

YORUMLAR
500
Fatih'te kendini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcı tutuklandı Fatih'te kendini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcı tutuklandı 38 derece sıcaklıkta atlarını dörtnala koşturdular 38 derece sıcaklıkta atlarını dörtnala koşturdular
Kaynak: AA

Fatih Belediyesi, Fatih, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sefire-i Alem Uluslararası Öğrenci Derneğinden din eğitimi çalıştayı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
12:51 Meteoroloji'den 9 il için gök gürültülü sağanak uyarısı
12:36 Bakan Kirişci duyurdu! Milyonlarca liralık tarımsal destek ödemeleri bugün çiftçilerin hesaplarına yatacak
12:23 KYK yurdunda çekildiği iddia edilen görüntülere muhalefetten tepki! Kim bu Arap şahıslar?
12:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti kurucularına mektup: Seçimlerde bir kez daha desteğinize talibiz
12:02 Fazıl Say, Nagihan Alçı kendisini suçlayınca çılgına döndü: Ekrem'i aday maday yaptırtmıyorum
11:52 Nihat Doğan evlilik sonrası coştu: Allah'ın verdiği ödülsün
11:43 Bakan Soylu, terör örgütü PKK'ya büyük darbe vurulan operasyonu açıkladı: Biraz orantısız güç kullandık
11:08 Antalya'da banka müdürünü rehin alan şüphelinin yüklü miktarda borcu olduğu ortaya çıktı
11:08 Son 9 anketin ortalamasında Ümit Özdağ'ın partisi yüzde 2.8 çıktı! Davutoğlu ve Babacan'ı solladı
11:05 Polis eve girince kanlı tabloyla karşılaştı! Yatalak anne ölü, emekli oğluysa ağır yaralı bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2022 13:49:14. #1.13#
SON DAKİKA: Sefire-i Alem Uluslararası Öğrenci Derneğinden din eğitimi çalıştayı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement