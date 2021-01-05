Gariban bir yarıcının oğlu olan Sancar, daha çocuk yaştayken Bodrum'a tatile gelen bir büyükelçinin kızı olan Nare'ye sevdalanır.
Bu iki zıt çocuk, birbirlerini çok severler, sevdaları için yıllarca mücadele ederler. Sonunda kız oğlana kaçar ama tam kavuştukları gece Nare birden ortadan kaybolur. Bir daha onu gören olmaz.
Kimi der denize düştü öldü, kimi der sefir kızı ya Avrupa'ya kaçtı. Bir aşık da onlara türkü yakar, der ki sefirin kızı alaca kuş oldu uçtu. Böylece Nare ve Sancar'ın mutsuz hikayesi bir destana dönüşür.
Bir düğün gecesinde ortadan kaybolan sefirin kızı, tam dokuz yıl sonra, başka bir düğün gecesinde ortaya çıkıverir. Üstelik bu düğün, Sancar'ın düğünüdür ve ona kızını getirmiştir.
Yapım: O3 Medya ve NGM
Yönetmen: Emre Kabakuşak Senaryo: Ayşe Ferda Eryılmaz - Sedef Nehir Erdem
Oyuncu Kadrosu:
Sancar Efeoğlu: Engin Akyürek
Nare: Neslihan Atagül Doğulu
Gediz: Uraz Kaygılaroğlu
Yahya: Doğukan Polat
Elvan: Hivda Zizan Alp
Refika: Özlem Çakar Yalçınkaya
Akın: Erhan Alpay
Güven: Erdal Küçükkömürcü
Halise: Gonca Cilasun
Menekşe: Tülin Yazkan
Müge: Esra Kızıldoğan
Zehra: Cemre Öktem
Kavruk Ömer: Edip Tepeli
Melek: Beren Gençalp
Son Dakika › TV › Sefirin Kızı 35. Bölüm Fragman - Son Dakika