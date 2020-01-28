Sefirin Kızı 7. Bölüm Fragman - Son Dakika

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Sefirin Kızı 7. Bölüm Fragman
15 dakika önce
Ege'de yaşanan destansı bir aşk hikayesinin anlatıldığı "Sefirin Kızı'nın yönetmen koltuğunda Emre Kabakuşak otururken, başrollerinde Neslihan Atagül Doğulu ve Engin Akyürek ilk kez partner olarak izleyicinin karşısına çıkıyor.
Ege'de yaşanan destansı bir aşk hikayesinin anlatıldığı "Sefirin Kızı'nın yönetmen koltuğunda Emre Kabakuşak otururken, başrollerinde Neslihan Atagül Doğulu ve Engin Akyürek ilk kez partner olarak izleyicinin karşısına çıkıyor. Senaryosunu ise Ayşe Ferda Eryılmaz ve Sedef Nehir Erdem kaleme alıyor.
Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 08:46
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