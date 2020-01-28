Sefirin Kızı 7. Bölüm Fragman - Son Dakika
Son Dakika TV Sefirin Kızı 7. Bölüm Fragman - Son Dakika

Sefirin Kızı 7. Bölüm Fragman

15 dakika önce

Ege'de yaşanan destansı bir aşk hikayesinin anlatıldığı "Sefirin Kızı'nın yönetmen koltuğunda Emre Kabakuşak otururken, başrollerinde Neslihan Atagül Doğulu ve Engin Akyürek ilk kez partner olarak izleyicinin karşısına çıkıyor.

Ege'de yaşanan destansı bir aşk hikayesinin anlatıldığı "Sefirin Kızı'nın yönetmen koltuğunda Emre Kabakuşak otururken, başrollerinde Neslihan Atagül Doğulu ve Engin Akyürek ilk kez partner olarak izleyicinin karşısına çıkıyor. Senaryosunu ise Ayşe Ferda Eryılmaz ve Sedef Nehir Erdem kaleme alıyor.

Sefirin Kızı 7. Bölüm Fragman

Neslihan Atagül, Love Story, Yönetmen, Ege, TV, Son Dakika

Kaynak: DailyMotion.com

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 08:46 
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